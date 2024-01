Sorpresa Giappone e gioia Sarri: UFFICIALE, niente Coppa d’Asia per Kamada

Scelta a sorpresa da parte del ct nipponico Moriyasu: Kamada resta a Roma e non giocherà la Coppa d’Asia

La sua prima stagione italiana è stata certamente caratterizzata da più bassi che alti, ma in pochi si sarebbero aspettati l’esclusione di Daichi Kamada dai convocati della Coppa d’Asia.

Il centrocampista della Lazio, invece, non partirà per il Qatar dove è in programma la competizione. Il Giappone punta alla vittoria finale, ma il centrocampista biancoceleste non prenderà parte alla spedizione nipponica. Una scelta, quella presa dal ct Moriyasu, esclusivamente tecnica e non dettata a problemi fisici del numero 6 dei biancocelesti. “Ho scelto quelli con la condizione migliore. Non parlo di chi non c’è” ha sentenziato senza mezzi termini Moriyasu.

Le prestazioni di Kamada con la maglia della Lazio (contro il Frosinone non sono mancati fischi) non hanno evidentemente convinto l’allenatore della Nazionale nipponica. Una buona notizia per Maurizio Sarri, che potrà contare sul giocatore ex Eintracht considerati anche i recenti problemi fisici di Luis Alberto, anche se lo spagnolo potrebbe recuperare per la gara contro l’Udinese in programma domenica 7.