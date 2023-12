Lazio-Frosinone, ansia Sarri: fuori uno dei migliori in campo. Kamada, quanti fischi

La Lazio crolla nei primi 15 minuti del secondo tempo: fuori Pellegrini per infortunio, poi il giapponese viene bersagliato

La Lazio continua a non ingranare e anzi va sempre più in difficoltà. I biancocelesti creano pochissimo, non impensieriscono mai il Frosinone che incassa senza problemi e poi contrattacca in maniera puntuale e pericolosa.

La squadra di Sarri deve fare continuamente i conti con gli infortuni, stasera è fuori mezza squadra titolare ma è più che lecito aspettarsi di più contro i ciociari a loro volta in emergenza. Come se non bastasse, al 52′ è stato costretto a uscire anche Luca Pellegrini che era stato uno dei (pochi) positivi durante il match. Il numero 3, che ha avuto pochissimo spazio in questa stagione, dall’inizio del secondo tempo si toccava la gamba destra. Poi ha dovuto capitolare chiedendo immediatamente il cambio a grandi gesti. All’uscita dal campo un altro segnale di disappunto, perché la prestazione era buona e sono state pochissime le occasioni per mettersi in mostra. Poi in pochissimo la situazione è precipitata, perché Guendouzi (e anche Marusic) ha commesso fallo di mano in area. E il Frosinone è andato in vantaggio con Matias Soule. Mandando la Lazio nel baratro. “Tirate fuori le palle”, canta la Nord dopo aver incoraggiato la squadra appena subito il gol. Al 66′ esce poi dal campo Daichi Kamada, fischiato dall’Olimpico per l’ennesima pessima prestazione.