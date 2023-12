Nuovo infortunio UFFICIALE dopo il bomber: c’è la lesione

Un altro titolarissimo è finito ko e si perderà il prossimo turno di campionato

Si chiude nel peggiore dei modi il 2023 della Lazio, alle prese con una classifica già difficile da accettare. La formazione biancoceleste ha già perso per infortunio Ciro Immobile, a causa di un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra rimediato nell’ultima giornata di campionato contro l’Empoli.

Brutte notizie che non finiscono per Maurizio Sarri, visto che dovrà rinunciare anche a Luis Alberto in vista del prossimo impegno in Serie A contro il Frosinone. Come svelato dalla nota diffusa dalla Lazio, “Luis Alberto è stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital” e “gli accertamenti hanno evidenziato un lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra”.

Come precisato dal club biancoceleste, il fantasista spagnolo “ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano”. Solamente nei prossimi giorni la Lazio capirà se riuscirà a recuperare o meno Luis Alberto per la sfida del 7 gennaio contro l’Udinese. Difficilmente, invece, Sarri riuscirà a recuperare Immobile per il match contro i bianconeri.