Lazio, che tegola per Sarri: UFFICIALE l’infortunio per Immobile. Ansia per Luis Alberto

La Lazio perde due pedine fondamentali come Ciro Immobile e Luis Alberto per infortunio: il comunicato del club a poco più di due settimane dal possibile derby

La Lazio trascorrerà un discreto Natale, a livello sportivo ovviamente. Dolce, non dolcissimo. La squadra di Sarri è agli ottavi di finale di Champions League ma dovrà vedersela con il Bayern Monaco. È poi ai quarti di Coppa Italia dove potrebbe trovare invece la Roma se passerà il turno contro la Cremonese. Ma il campionato ha dato più dolori che gioie. La Lazio è a 24 punti, addirittura nona in classifica, a -7 dal Bologna quarto e -4 dai giallorossi.

Deve assolutamente recuperare terreno nelle prossime giornate con un calendario abbordabile. Ma comunque non scontato, visto che i biancocelesti hanno collezionato appena 4 punti con Verona, Salernitana e Cagliari. Ma soprattutto dovranno farlo con qualche defezione importante. Una è quella di Luis Alberto, che potrebbe aver riportato una lesione – anche se di basso grado – e dovrà saltare verosimilmente almeno le prossime due partite con Frosinone e Udinese. L’altra è quella di Ciro Immobile, anche lui uscito nel primo tempo per infortunio. Il capitano della Lazio ha effettuato oggi gli esami che, come riporta il comunicato ufficiale del club “hanno evidenziato un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero“.

Lazio, Immobile e Luis Alberto col pensiero derby e non solo

Una bella tegola per Sarri, che non avrà quindi neanche il suo bomber a disposizione contro Frosinone e verosimilmente Udinese, in programma venerdì 29 e poi domenica 7 gennaio. Il pensiero corre inevitabilmente per entrambi al possibile derby del 10 o 11 gennaio, il quarto di Coppa Italia che potrà consegnare alla Lazio come avversario la Roma oppure la Cremonese (che si scontreranno il 3 gennaio).

Sulla carta la stracittadina è scontata, ma i grigiorossi hanno già giocato lo scherzetto a Mourinho l’anno scorso. Sulla carta, entrambi dovrebbero tornare in tempo ma non ci sono certezze. Se ne saprà comunque di più nei prossimi giorni: la squadra di Sarri tornerà ad allenarsi direttamente martedì, nel giorno di Santo Stefano, alle 15. Castellanos e Kamada si preparano, ma entrambi fino ad ora non hanno dato assolutamente garanzie. Senza contare che il giapponese a gennaio quasi sicuramente andrà via per la Coppa d’Asia. Una serie di pessime notizie per Sarri, che almeno venerdì col Frosinone dovrebbe recuperare a meno di ulteriori sorprese Romagnoli.