Inter, UFFICIALE: la firma che gela Marotta

Inter, brutte notizie per Marotta: accordo ufficiale che taglia fuori l’ad nerazzurro, il mercato 2024 si apre con una mazzata

Periodo natalizio decisamente poco vacanziero per l’Inter, tra gli impegni in campo e non solo. Momenti di fervente attività per Marotta, che ha chiuso il 2023 con rinnovi di contratto importanti tra i nerazzurri e adesso si muove sul mercato in entrata.

Dovrebbe esserci, un realtà, un solo acquisto nella finestra di trasferimenti invernale per l’Inter. Come raccontato da Calciomercato.it, per l’arrivo di Buchanan c’è ottimismo. In settimana potrebbe esserci la fumata bianca, per un affare a titolo definitivo dal Bruges per 10 milioni di euro complessivi.

Anche se il canadese dovesse essere l’unico innesto nell’immediato, come sappiamo bene Marotta è abituato a lavorare sotto traccia per diversi colpi a parametri zero. E c’è già tanta carne al fuoco da questo punto di vista per la prossima stagione: Zielinski non rinnoverà col Napoli e sembra vicinissimo all’Inter, mentre per Taremi difficile un tentativo a gennaio ma la strada per l’approdo a giugno pare ugualmente ben instradata. C’è un altro obiettivo di Marotta, però, che invece pare sfumare.

Inter, adesso è UFFICIALE: sfuma Soucek

A centrocampo, il dirigente interista seguiva da tempo Tomas Soucek, centrocampista ceco, 28 anni, del West Ham.

Ebbene, gli ‘Hammers’ hanno appena rinnovato ufficialmente il contratto del giocatore fino al giugno 2027. Soucek aveva un identikit ideale per la mediana dell’Inter, visti i mezzi fisici e tecnici a disposizione e anche un certo fiuto del gol (già 5 reti in campionato, tra cui quella recente nella vittoria contro l’Arsenal).