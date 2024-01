Da El Diablo Echeverri all’italiano Prestianni: Argentina chiama, Serie A risponde

Il calcio argentino sforna sempre giovani di talento e la Serie A, ma non solo, guarda con attenzione per il presente e il futuro

Non smette mai di stupire il calcio sudamericano, e in particolare quello argentino. Sono, infatti, molti i calciatori che, arrivando dai vari settori giovanili, trovano spazio in prima squadra da giovanissimi e si preparano, poi, per il grande salto in Europa.

È questo chiaramente il caso di Claudio ‘El Diablo’ Echeverri che, dopo aver battuto col suo River Plate il Rosario Central per la Champions Trophy, ha scosso il calciomercato con dichiarazioni che continuano a far discutere. “Il mio agente ha parlato con il presidente. Si è discusso di tante cose. Si è detto che non rispondeva alle chiamate, ma erano sempre in contatto. Non rinnoverò, ma resterò ancora sei mesi o un altro anno, poi si vedrà”. E sono tanti i club europei sulle sue tracce: oltre a Manchester City, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid e Benfica, anche la Juventus è segnalata sul 17enne fantasista, sotto contratto fino al 31 dicembre 2024 con clausola rescissoria pari a 30 milioni di euro.

Altro nome da tenere in grande considerazione è quello dell’ala sinistra Jaminton Leandro Campaz, espulso nella sfida contro il River di Echeverri, ma grande protagonista della vittoria della Coppa della Lega del Rosario Central. Il calciatore colombiano, 23 anni, è in prestito alla squadra argentina dal Gremio, ma si inizia muovere qualcosa per il futuro. L’età è quella giusta per approdare nei massimi campionati europei, senza escludere la Serie A con squadre di medio-alta classifica pronte a fiondarsi su Campaz, la cui valutazione si aggira sugli 8 milioni di euro.

Da Rollheiser a Prestianni: talenti argentini per la Serie A

Stessa età e stesso ruolo di Campaz, anche se il calciatore di cui andremo a parlare spazia su tutto il fronte d’attacco, per Benjamin Rollheiser. Il numero 10 dell’Estudiantes è un prodotto del floridissimo vivaio del River Plate, come Echeverri, ma si è messo in mostra proprio con la maglia del club di La Plata. Dodici i gol realizzati per il giocatore, sotto contratto fino al 2025 e con una valutazione sui 10 milioni di euro: un nome decisamente molto interessante che potrà infiammare anche il mercato italiano nella sessione dell’estate prossima.

Infine, un calciatore di cui abbiamo sentito già parlare, anche in ottica Nazionale italiana: Gianluca Prestianni, 17enne esterno d’attacco del Velez Sarsfield attenzione dall’ex commissario tecnico Roberto Mancini nei mesi scorsi, essendo in possesso anche del passaporto italiano. Per lui si era parlato con insistenza della Fiorentina nella scorsa sessione di calciomercato. La società di Liniers, sobborgo di Buenos Aires, valuta il suo cartellino non meno di 10 milioni di euro, ma ad un anno dalla scadenza del contratto le cose potrebbero cambiare e le società della Serie A dovrebbero approfittarne per evitare che qualcun altro lo faccia prima. Tipo il solito Benfica, che ha già raggiunto un preaccordo, ancora da formalizzare.