Nasce l’ItalArgentina: Retegui non è solo, ecco altri due oriundi

Dopo l’approdo di Mateo Retegui nell’Italia di Mancini, con gol all’esoerdio, continua il lavoro degli osservatori in Argentina

Mateo Retegui è solo l’ultimo degli oriundi che hanno esordito nella Nazionale maggiore italiana. Per alcuni, la parentesi italiana è stata positiva: se guardiamo alla storia recente, Jorginho ed Emerson Palmieri sono diventati campioni d’Europa nell’estate del 2021.

Nel 2006, invece, tocco all’esterno d’attacco della Juventus, Mauro German Camoranesi, alzare la Coppa del Mondo, conquistata ai rigori nella finale contro la Francia, con la maglia dell’Italia addosso. Adesso, come detto, è toccato al centravanti del Tigre, in prestito dal Boca Juniors, indossare la maglia azzurra e segnare subito il primo gol, anche se non è bastato ad evitare la sconfitta contro l’Inghilterra di Gareth Southgate nel primo incontro del gruppo C valido per le qualificazioni ad Euro 2024. La prestazione del 23enne attaccante si può ritenere sufficiente e stasera, contro Malta del commissario tecnico Michele Marcolini, avrà la seconda occasione da titolare.

Nel frattempo, si parla moltissimo di Retegui anche in ottica calciomercato. Inter, Milan e Roma, in Serie A, sono segnalate sulle tracce del calciatore, con i nerazzurri in pole position. Il Tigre riscatterà entro giugno la metà del cartellino dal Boca Juniors, con cui Retegui ha un contratto valido fino al 2026 con all’interno una clausola rescissoria da 18 milioni di euro circa. Dunque, il futuro di Retegui potrebbe essere in Italia, mentre gli osservatori della Nazionale continuano a scandagliare l’Argentina a caccia di nuovi innesti per una selezione che fatica, e non poco, a trovare talenti nel Belpaese.

Italia, in arrivo altri due oriundi per Mancini

Come raccontato da ‘Sabado Velez’, la Federazione italiana si sarebbe mossa per naturalizzare Gianluca Prestianni, 17enne esterno d’attacco del Velez Sarsfield. Al giovane calciatore sarebbe stato proposto un progetto sportivo molto importante e, anche in questo caso come per Retegui, ci sono interessi, in ottica mercato, dall’Italia. In particolare, la Fiorentina si starebbe muovendo concretamente e martedì scorso emissari del club sarebbero stati avvistati a Liniers.

Se Prestianni è un obiettivo della Nazionale per il futuro, vista la giovanissima età, attenzione ad un altro uomo d’attacco per il presente. Parliamo del 29enne Francisco Pizzini, esterno d’attacco italo-argentino che gioca con la maglia del Talleres. Anch’egli è stato visionato dagli emissari dell’Italia nelle scorse settimane. Non siamo ancora così avanti nelle discussioni, ma anche il suo nome è finito sul taccuino di chi si occupa della questione. Il lavoro degli scout continua alacremente, vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.