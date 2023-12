Toro, Radonijc ai saluti: per il rimpiazzo si guarda in casa Chelsea

Ai titoli di coda l’avventura di Radonjic con il Torino: i granata guardano in casa del Chelsea per il sostituto

Un inizio di stagione con le marce altissime, poi la rottura. L’avventura di Nemanja Radonjic con il Torino sembra ormai essere arrivata ai titoli di coda.

Ivan Juric ha più volte puntato il dito contro il serbo e ora la situazione sembra ormai inconciliabile. Il rapporto tra tecnico e giocatore si è deteriorato e pare insanabile. L’addio di Radonjic a gennaio sembra essere sempre più ipotesi concreta. Il Torino cerca acquirenti per il serbo e nel frattempo il club granata si sta guardando intorno per quello che potrebbe essere il possibile sostituto.

Torino, Radonjic ai saluti: idea Broja per sostituirlo

L’emittente francese ‘Foot Mercato’ sottolinea come il Torino stia sondando più piste per la cessione: Radonjic ha estimatori in tutt’Europa. Dalla Serbia al Portogallo, dalla Francia alla Germania, fino alla Spagna.

L’ex Olympique Marsiglia ha un contratto fino al 2025, ma attenzione anche alle opzioni italiane. In particolare c’è il Monza sulle tracce del serbo. I granata però, riferiscono dalla Francia, stanno sondando il terreno per un rimpiazzo. Due sono i primi nomi della lista, giocatori che hanno già vestito la maglia granata in passato. Si tratta di Miranchuk dell’Atalanta e Praet del Leicester. Oltre a loro però ci sono altri nomi che stuzzicano la dirigenza granata. Profili diversi, non con le stesse caratteristiche di Radonjic, ma che fanno gola e che possono rafforzare il reparto offensivo del Toro. Uno di questi è Armando Broja, albanese del Chelsea, che potrebbe lasciare l’Inghilterra a gennaio, anche in prestito, visto il fatto che non rappresenta una prima scelta per Pochettino. Nella lista c’è anche Dani Mota Carvalho del Monza e profili più giovani come Rocco Vata del Celtic e Panos Katseris del Catanzaro.