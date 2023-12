Monza sugli scudi: in questa speciale classifica è primo assoluto

Il Monza si fa grande: in questa speciale classifica è primo assoluto, nessuna squadra di Serie A è riuscita a fare meglio.

Dopo l’ottimo pareggio al San Paolo contro il Napoli, si è chiuso uno straordinario 2023 per il Monza di Raffaele Palladino, con i biancorossi che chiudono l’anno con un ottimo undicesimo posto in classifica e, soprattutto otto punti di distanza dalla zona retrocessione. Un traguardo davvero importante per un club che, come l’anno scorso, vuole centrare la salvezza con settimane di anticipo.

L’ottimo pareggio contro gli uomini di Walter Mazzarri è servito, soprattutto, per fermare la striscia negativa di due sconfitte consecutive patite per mano di Fiorentina e Milan, in quello che può essere considerato a tutti gli effetti un vero e proprio tour de force.

Sebbene gli attaccanti siano rimasti ancora a secco, la gara contro gli azzurri ha fornito segnali incoraggianti e, soprattutto, ha mantenuto la porta di Di Gregorio inviolata. In tal senso, la Lega di Serie A ha aggiornato una speciale classifica che vede proprio l’ex prodotto del settore giovanile dell’Inter primo assoluto.

Monza, Di Gregorio primo per numero di parate effettuate

Michele Di Gregorio è ormai diventato, da quattro anni a questa parte, un vero e proprio punto di riferimento per Palladino. Non è un caso il fatto che, nella speciale classifica relativa al numero di parate effettuate, il suo Monza sia al primo posto: 74 parate, quasi tutte effettuate proprio da Di Gregorio che ha giocato tutte le partite tranne una, contro il Lecce, in cui è sceso in campo Sorrentino.

Un risultato notevole che mette in risalto il talento del ragazzo, vero e proprio leader della difesa. In questa curiosa classifica seguono la Salernitana a quota 69 al secondo posto, mentre chiudono il podio a pari merito Empoli e Lecce: è anche grazie a lui che i lombardi sono la quarta miglior difesa del campionato, dietro soltanto a Inter, Juventus e Bologna, al pari di squadre come Fiorentina e Torino, che sognano un posto in Europa.