Fantacalcio, non solo Immobile e Kamada: tutti i grandi flop del girone d’andata

Quanti tra questi calciatori elencati sono della vostra rosa? Ecco tutti i flop al Fantacalcio del girone d’andata.

Era agosto quando ti sei seduto al tavolo con gli amici e iniziavi l’asta del Fantacalcio, con il solito entusiasmo di sempre. Carte, fogli, pizzini, appunti su rigoristi, battitori di punizioni, assistman, goleador, i talenti e le scommesse da acquistare. Hai acquistato Kamada pensando potesse far dimenticare presto la partenza di Milinkovic Savic. E ora te ne sei pentito amaramente.

Magari ti sei fatto ingolosire dai supercolpi del Milan, che dopo la cessione di Tonali si è fiondata sul mercato, andando ad acquistare un giocatore nuovo ogni settimana. E invece, ora fai i conti con i flop che hai in rosa. Giocatori che non assicurano bonus e che hai strapagato durante l’asta. Uno su tutti è il portiere della squadra Campione d’Italia.

Fantacalcio, i flop in difesa e tra i pali

Tra i peggiori portieri titolari c’è proprio Alex Meret, estremo difensore del Napoli che solo diversi mesi fa alzava in cielo la Coppa. 19 gol subiti in 16 presenze. Media voto da 6, media fantavoto 5,06.

Tra i peggiori difensori, a seconda delle aspettative e di quanto hanno giocato, abbiamo inserito Milenkovic e Ndicka. Il centrale della Fiorentina, nonostante la squadra stia facendo bene, ha una media voto poco soddisfacente: 5,7; oltretutto, le sue partite sono anonime e talvolta è stato autore di errori grossolani. Sembra un lontano parente di quel bel centrale che l’Inter voleva per sostituire due estati Skriniar.

Su Ndicka, invece, il discorso è diverso. Acquistato a parametro zero dalla Roma. Per Mourinho è stato preso per alzare il livello della panchina, ma a causa di problemi in difesa, ha dovuto rivedere le gerarchie. Ora l’ex Francoforte è titolarissimo inamovibile della Roma, ma le prestazioni sono deludenti: 5,87 di media voto e di fantamedia. Solo due volte sopra la sufficienza. Ci si aspettava di più.

Kamada, Vlasic e Immobile: che disastro all’asta

Le delusioni a centrocampo sono diverse, ma tra tutti non possiamo non citare Chuckwueze. L’esterno del Milan ha avuto le sue occasioni quando il Milan era in emergenza, ma non ha mai lasciato il segno. Per il nigeriano 0 gol e 0 assist finora in campionato.

L’altro oggetto misterioso è Vlasic, che è fermo ad una sola rete segnata. Considerando che le qualità non mancano al ragazzo, e considerando che in fase d’asta il suo valore schizza per via del ruolo e dell’importanza al Torino, il croato è un flop di questo Fantacalcio. Solo 5.94 di media voto.

Un’altra delusione è Kamada. Un solo gol e media voto al di sotto della sufficienza. Fatica a trovare campo e continuità. Impalpabile. Discorso simile per Lindstrom, pagato 25 milioni dal Francoforte e desaparecido a Napoli. Paga il ruolo non suo e lo scarso minutaggio.

E tra i flop della Lazio possiamo anche inserire Ciro Immobile, autore di solamente 4 gol da inizio del campionato. Le sue prestazioni sono lontanissime da quelle viste un paio di stagioni fa, quando conquistò la Scarpa d’Oro. Al fianco del capitano della Lazio, ancora vittima di infortunio, la redazione inserisce il vero flop di questa stagione: Nzola.

L’attaccante viola ha segnato un solo gol e ha registrato un solo assist. Troppo poco per il minutaggio ottenuto finora. Con riserva e con le dovute considerazioni, inseriamo anche Leao. L’attaccante portoghese, per l’hype creatosi da inizio stagione, ha aiutato poco il suo Milan. Solo 3 gol e 4 assist. Certo, è stato anche fermo per qualche problema fisico, ma da Leao ci aspettiamo tutti sempre qualcosa in più. Ha un’intera seconda parte di stagione per trascinare la sua squadra verso la vetta della classifica e convincere i fantallenatori ad aver fatto la scelta giusta.