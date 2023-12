Lazio, Immobile tuona: “Serve rispetto per me e la squadra”

Le parole del capitano della Lazio Ciro Immobile nel post partita della gara vinta 0-2 contro l’Empoli

Torna a sorridere Maurizio Sarri: la sua Lazio si impone allo stadio Castellani di Empoli e torna alla vittoria in campionato dopo i recenti risultati negativi grazie alle reti di Guendouzi e Zaccagni.

Nonostante l’importante successo la formazione capitolina mastica due bocconi amari, rappresentati dal doppio cambio forzato di Ciro Immobile e Luis Alberto. Il capitano dei biancocelesti, che era rientrato in campo e stava trovando continuità dopo i problemi fisici di inizio stagione, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al minuto 22. Ai microfoni di Dazn l’attaccante italiano ne ha parlato così: “Dispiace per questo nuovo stop. Spero che sia una vecchia cicatrice che mi ha dato fastidio per il freddo, a volte succede”

Immobile chiede rispetto: “Ho dato tutto per questa maglia”

Dopo aver confermato le iniziali sensazioni riguardo al suo nuovo infortunio, Ciro Immobile si è soffermato a parlare delle tanti voci riguardanti un suo possibile addio alla Lazio a gennaio.

“Ci vuole rispetto per quello che sono io per questa squadra, quello che ho dato per questa maglia, ho vissuto i miei anni migliori con la Lazio. Il nostro è un gruppo forte e unito, le incomprensioni possono succedere ma rimangono cose di campo. Oggi volevamo stringerci accanti a Mattia Zaccagni per la perdita del nonno. Spero arrivino presto i 200 gol, mi rode un po’ l’infortunio dopo le ultime prestazioni in cui stavo trovando la condizione giusta.”