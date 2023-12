Serie A, arbitro dimentica il cartellino per il diffidato: nessuno se ne è accorto

Episodio particolare nel corso del turno di Serie A con l’arbitro che non estrae il cartellino giallo per il calciatore diffidato

Un episodio sfuggito agli sguardi di molti nel corso delle partite della 17esima giornata di Serie A. Un turno che si chiuderà con il big match tra Juventus e Roma, ma in cui non sono mancati gli spunti di interesse.

Uno riguarda Atalanta-Lecce, partita che si è conclusa con la vittoria dei bergamaschi per 1-0. Per provare a riacciuffare i nerazzurri, andati in vantaggio nella ripresa con una rete di Lookman, D’Aversa a 18 minuti dal termine ha deciso di togliere dal terreno di gioco Rafia e mettere Gonzalez.

Proprio al momento di questa sostituzione è avvenuto un episodio che avrebbe potuto spingere l’arbitro ad estrarre il cartellino giallo nei confronti del numero 8 salentino. Il calciatore, infatti, prima di uscire dal campo si è tolto la maglia, un gesto che avrebbe potuto essere sanzionato con un’ammonizione, ma sul quale l’arbitro non è intervenuto.

Atalanta-Lecce, mancato giallo per Rafia

Niente ammonizione per Rafia che ha, quindi, lasciato il campo, dando spazio al compagno Gonzalez.

Un giallo che avrebbe avuto un peso particolare per il calciatore del Lecce che è diffidato e che quindi, in caso di ammonizione, avrebbe saltato il prossimo incontro. La squadra di D’Aversa è attesa il prossimo weekend dalla sfida casalinga contro il Cagliari, una sfida importante per allontanare ancora di più la zona calda della classifica.