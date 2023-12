Probabili formazioni Milan-Sassuolo: ancora Bennacer, cambi in difesa

Le formazioni di Milan-Sassuolo, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Ecco le scelte di Pioli e Dionisi

Settimana intensa per il Milan, con la panchina di Stefano Pioli messa in discussione. Il tecnico di Parma ha bisogno assolutamente di una vittoria contro il Sassuolo per allontanare le voci di un esonero.

I rossoneri sono così pronti a scendere in campo con la migliore formazione possibile. Sarà ancora emergenza, soprattutto in difesa, dove mancheranno Kalulu, Thiaw e Tomori, ma negli altri reparti, giocheranno i migliori. In avanti, dunque, il tridente sarà formato da Rafa Leao, Olivier Giroud e Christian Pulisic.

A centrocampo, Ismaël Bennacer è pronto a giocare ancora una volta dal primo minuto. Con l’algerino ecco Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. L’unico dubbio è legato al reparto di difesa, con Alessandro Florenzi e Jan-Carlo Simic in ballottaggio: se dovesse giocare l’ex terzino della Roma, Theo Hernandez si sposterebbe al centro, al fianco di Simon Kjaer. A completare la linea a quattro, davanti a Mike Maignan, ci sarà capitan Davide Calabria.

Per quanto riguarda il Sassuolo, Dionisi si affiderà all’attacco pesante, con il recuperato Berardi che si muoverà sulla destra. Gli altri due trequartisti, del 4-2-3-1, dietro a Pinamonti, saranno Laurienté e Bajrami. A centrocampo il faro sarà Henrique. In difesa Erlic e Toljan le certezze.

Le formazioni di Milan-Sassuolo

Ecco le formazioni di Milan-Sassuolo:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Toljan; Henrique, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Serie A, Milan-Sassuolo: dove vederla in tv

Milan-Sassuolo, che andrà in scena sabato 30 dicembre, alle ore 18.00, sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN.



Il calendario di Milan e Sassuolo

Con Milan-Sassuolo si chiude l’anno. Il 2024 per entrambe le squadre si aprirà subito con gli Ottavi di Coppa Italia: i rossoneri giocheranno a San Siro il prossimo martedì contro il Cagliari; i neroverdi, invece, saranno impegnati a Bergamo, il prossimo 3 gennaio contro l’Atalanta.

Il Milan, poi, tornerà in campo in Serie A ad Empoli, domenica alle 12.30; il Sassuolo contro la Fiorentina, sabato sei gennaio alle 20.45