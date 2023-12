PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-ROMA 1-0: Rabiot decisivo, male Lukaku

La Juventus vince la sua ultima gara dell’anno e si riporta a -2 dall’Inter capolista. A decidere all’Allianz Stadium è la rete di Adrien Rabiot a inizio del secondo tempo

A Torino termina con una vittoria di misura della Juventus ai danni della Roma, per 1-0. Bianconeri che sfruttano il mezzo passo falso dei nerazzurri di Inzaghi.

La Juventus coglie l’occasione ghiotta e si riporta sotto, grazie alla vittoria contro la Roma e all pareggio di Genova da parte dell’Inter. Di seguito i voti dei protagonisti dell’ultima gara del 2023 della nostra Serie A.

JUVENTUS

Szczesny 6

Gatti 6

Bremer 6,5

Danilo 6

Weah 5,5

McKennie 6 (dal 96′ Rugani)

Locatelli 5,5

Rabiot 7

Kostic 6,5 (dal 76′ Iling Jr 6)

Yildiz 6 (dal 66′ Chiesa 6,5)

Vlahovic 6,5 (dal 76′ Milik 6)

All. Allegri 6 – La sua Juve occupa la metà campo della Roma sin dal primo tempo, senza strafare ma provando a stare alta. Un paio di occasioni, poi il lampo dello scudiero Rabiot a inizio ripresa. 1-0, con gol di un suo fedelissimo. Bene anche il coraggio di riproporre Yildiz. Il livornese chiude il 2023 -2 da Simone Inzaghi e se la ride.

TOP Juventus: Rabiot 7 – La Juventus non può fare a meno di lui, a Geova si è visto. Fisicità e tempi di gioco ok, ma oggi anche l’inserimento giusto che decide un match equilibrato. Uno di quei bonus che forse sono un po’ mancanti ma che alla ‘Signora’ servono come il pane. Quando sgroppa Cavallo pazzo, la Juve spesso vince, anche di corto muso.

FLOP Juventus: Weah 5,5 – Non guadagna mai il fondo del campo, non confeziona mai un cross degni di nota. Duetta con McKennie, ma è sempre il texano a spingere sul fondo. Gioca tutta la gara ed è positivo, ma l’impatto è da rivedere. Rimandato al 2024.

ROMA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Llorente 5,5

Ndicka 6,5

Kristensen 6

Cristante 6,5

Paredes 6 (dal 74′ El Shaarawy)

Bove 6 (dal 64′ Pellegrini)

Zalewski 6 (dall’80’ Azmoun)

Dybala 6,5

Lukaku 5

All. Mourinho 6: la Roma gioca una buona partita, probabilmente meriterebbe il pareggio. La Juve crea le occasioni comunque migliori e gioca soprattutto di rimessa, i giallorossi si difendono bene anche se a volte si salvano al limite. Stasera se l’è giocata, ma per la maturità e continuità serviva almeno strappare un punto. Nel momento decisivo forse alla sua squadra è mancata ancora un po’ di personalità. Segnali positivi comunque ce ne sono stati.

TOP Roma: TOP Dybala 6,5: la Roma gioca una buonissima partita, tra le migliori dell’anno per proposta di gioco, soprattutto nel primo tempo. E non è un caso, perché c’era lui in campo. Lo dice sempre Mourinho, c’è una Roma con e senza Dybala. Tutte le azioni giallorosse passano per i suoi piedi, sfiora un gol che avrebbe meritato un dvd intero. Canta e porta la croce, ma non è neanche al top. Resta l’unica vera luce.

FLOP Roma: FLOP 5 Lukaku: la porta non la vede praticamente mai. Non viene servito in maniera molto adatta, va detto, ma a volte dà l’impressione di andare troppo a spasso, senza prendere troppo posizione. Al centro dell’area è complicato battagliare, di spazio la Juve non ne lascia. Ci si aspettava comunque di più.

Il tabellino di Juventus-Roma

La Juventus vince 1-0 contro la Roma grazie alla rete di Adrien Rabiot, di seguito il tabellino del match.

JUVENTUS ROMA 1-0 Rabiot 47′

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (dal 76′ Iling Jr); Yildiz (dal 66′ Chiesa), Vlahovic (dal 76′ Vlahovic). All. Allegri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (dal 74′ El Shaarawy), Bove (dal 64′ Pellegrini), Zalewski (dall’80’ Azmoun); Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Arbitro: Sozza / Assistenti: Bindoni-Tegoni / IV: Marchetti

VAR: Mazzoleni / AVAR: Di Vuolo

Ammoniti Paredes (R) 68′, Locatelli (J) 77′

Espulsi: /

Note: recupero 2T 6′, spettatori 41.503