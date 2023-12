Osimhen al posto di Lautaro: arrivano i botti di Capodanno

Osimhen e Lautaro Martinez al centro dei rumors di mercato: disposti a tutto per il nuovo bomber nella finestra di gennaio

L’Arsenal guarda anche alla Serie A per accontentare Arteta e regalare al tecnico spagnolo un centravanti di grido per la seconda parte di stagione.

Il tonfo casalingo contro il West Ham ha fatto riflettere la dirigenza dei ‘Gunners’, che ha necessità di rinforzare la rosa di Arteta con un nuovo bomber per puntare al successo finale in Premier League, sfuggito lo scorso anno di fronte alla corazzata Manchester City. Il primo obiettivo dell’Arsenal rimane Toney, che sta continuando a segnare gol a grappoli con la maglia del Brentford. Le ‘Api’ però sono in piena lotta per la salvezza e non vorrebbero privarsi a stagione in corso del loro cannoniere principe. L’Arsenal farà un nuovo tentativo per Toney, ma si sta guardando comunque intorno per trovare un’alternativa all’altezza e accontentare Arteta.

Calciomercato Inter, anche Lautaro Martinez nella lista dell’Arsenal

L’attenzione del tecnico spagnolo in questo scenario – come riporta ‘CBS Sports’ – si sposterebbero soprattutto verso l’Italia, dove a intrigare l’Arsenal è quel Victor Osimhen che piace da tempo anche ai rivali del Chelsea.

Il nigeriano ha da poco rinnovato con il Napoli fino al 2026 e ha una clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Un altro sogno dei ‘Gunners’ è Lautaro Martinez, trascinatore dell’Inter: da escludere, a meno di clamorose sorprese, che i nerazzurri e il ‘Toro’ rompano il matrimonio visto anche un prolungamento di contratto sempre più vicino fino al 2028. Inoltre sulla lista dell’Arsenal ci sarebbe Boniface, esploso con la maglia del Bayer Leverkusen e finito in Serie A nei radar anche della Juventus.