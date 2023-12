“Non tratta con nessuno”: Juve-Rabiot, il tempo è scaduto

Continua la caccia all’occasione da parte della Juventus che intanto fa i conti con il rinnovo di Rabiot: tutto rinviato

Priorità ma non troppo. Adrien Rabiot è in scadenza di contratto con la Juventus al termine di questa stagione. Il centrocampista francese nello scorso giugno ha rinnovato soltanto per un anno ed ora la società bianconera si ritrova punto e a capo: trattare con la mamma-agente dell’ex Psg per strappare il sì ad un ulteriore prolungamento di contratto.

Impresa non semplice, considerato l’ingaggio percepito dal calciatore (7 milioni di euro) e la politica di sostenibilità dei costi adottata dalla Juventus. Rabiot però resta uno dei perni della squadra di Allegri ed è per questo che la società proverà comunque ad arrivare ad un accordo, nonostante le sirene – soprattutto quelle inglesi – si fanno sentire in maniera anche forte.

Proprio dal punto di vista del rinnovo di Rabiot, si registra un’indiscrezione che rappresenterebbe un segnale molto chiaro da parte della società: la volontà del calciatore di rimandare qualsiasi decisione.

Calciomercato Juventus, rinnovo Rabiot rinviato

È il giornalista Luca Momblano a ‘juventibus’ a fare il punto sulla questione Rabiot, spiegando qual è la posizione del centrocampista francese che sta facendo arrabbiare la Juve.

Se la società vuole un accordo il prima possibile, tra oggi e domani per continuare a sfruttare il Decreto Crescita, per il calciatore è il momento delle riflessioni e dell’attesa: “Per il rinnovo di Rabiot è tutto fermo. Non apre, al momento, il discorso con la Juventus, ma ha fatto sapere che fino a marzo non tratterà con nessun altro club”.

Tutto rinviato a primavera dunque, con Momblano che svela anche un possibile colpo ad effetto dei bianconeri in difesa: “Per l’estate ci sarà una mossa a sorpresa su un difensore mancino. Non un giocatore da 60-70 milioni, ma non sarà a zero e non sarà Hermoso. È un under 25″.