Milan-Sassuolo, primo tempo incolore: la reazione di San Siro

Il Milan non si accende e San Siro, pieno anche stasera, reagisce in questa maniera al termine del primo tempo

Primo tempo non proprio esaltante per il Milan di Stefano Pioli, che non riesce a trovare il vantaggio contro il Sassuolo.

I rossoneri chiudono così la prima frazione di gioco con il 60% del possesso palla, ma di fatto senza mai tirare in porta. Un paio di gol annullati per evidenti fuorigioco e nulla più. Il Diavolo ha faticato terribilmente ad aver occasioni nitide e San Siro non ha certo apprezzato.

Milan-Sassuolo, oltre 70 mila a San Siro

Anche stasera, nonostante il momento complicato, e le feste che hanno portato tanti milanesi fuori dalla città, lo stadio ha superato le 70mila presenze, ma è rimasto in silenzio per gran parte della partita.

A incitare è stata soprattutto la tifoseria organizzata che non è riuscita però a trascinare il resto dello stadio.

Al termine del primo tempo, la Curva Sud ha continuato a cantare, con gli altri sostenitori che si sono divisi: si è sentito qualche timido applauso, ma anche qualche fischio. Serve un secondo tempo ben diverso per conquistare San Siro. Toccherà adesso a Pioli riuscire a motivare la propria squadra negli spogliatoi.