Lukaku-Juventus non è finita: arriva il verdetto che non ti aspetti

Questa sera in campo Juventus e Roma: ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it con protagonisti bianconeri e giallorossi

Da un lato le ambizioni scudetto della Juventus, dall’altra la necessità di fare punti Champions della Roma. Stasera all’Olimpico si sono fronteggiate le squadre di Mourinho ed Allegri, impegnate su versanti differenti di una classifica che si fa sempre più pressante.

Due squadre che hanno spesso incrociato anche i rispettivi destini in sede di calciomercato, più o meno direttamente, tra ex di turno ed altri calciatori che avrebbero potuto avere un destino differente. Tra questi anche Romelu Lukaku, accostato per larghi tratti della scorsa estate alla Juventus, dopo la fine del suo rapporto con l’Inter, ed approdato infine in prestito alla Roma, con un futuro prossimo che andrà ridefinito ancora.

Un nome, quello di Big Rom, che torna in auge in ottica juventina attraverso il sondaggio proposto quest’oggi su X dalla redazione di Calciomercato.it.

Juventus-Roma, riecco Lukaku: il più utile per i bianconeri

Attraverso un sondaggio sulla nostra pagina X, abbiamo chiesto agli utenti qual è il giocatore che farebbe maggiormente comodo alla rivale di stasera e viceversa.

Tra le 4 possibili opzioni, col 44,7% delle preferenze ha vinto proprio Lukaku in direzione Juventus, nonostante nella rosa bianconera ci sia un calciatore comunque importante come Vlahovic. A seguire col 38,3% si piazza il serbo Filip Kostic, che col suo mancino ben si sposerebbe con le esigenze in fascia della Roma.

Più staccati in termini di percentuali cambi di maglia come Perin ai giallorossi e Cristante in quel di Torino.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su X da Calciomercato.it: