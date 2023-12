Rafa Leao è stato fischiato da alcuni tifosi del Milan, al momento della sostituzione. Ecco cosa è successo

Rafael Leao bocciato. San Siro non perdona la prestazione del portoghese contro il Sassuolo e lo fischia.

Va detto, non è stato tutto lo stadio a contestare il giocatore al momento della sua uscita dal campo, ma i fischi, arrivati dal primo anello rosso e verde del Meazza, anche stasera con oltre 70mila spettatori, si sono sentiti forte e chiaro.

Leao stasera si è reso protagonista di una prestazione incolore, mostrando una condizione fisica non all’altezza. Il portoghese è apparso poco brillante e lo si è visto soprattutto quando ha avuto la possibilità di saltare l’uomo, nell’uno contro uno, riuscendoci davvero poche volte. Va detto, però, che Leao si è messo in mostra con un ripiegamento difensivo, con il quale si è guadagnato gli applausi di San Siro. Un intervento che testimonia che contro il Sassuolo più che la volontà è venuta a mancare la condizione fisica.

Milan, i numeri in stagione di Leao

La stagione di Leao fin qui non è stata certo esaltante e sono i suoi numeri a dirlo. In campionato ha segnato solamente tre reti, contro Roma, Inter e Verona, tutte nel mese di settembre, poi il buio. E’ vero, è arrivato anche qualche assist, cinque in totale in Serie A e nulla più.

Dal numero dieci rossoneri ci si aspettava ben altro. Ad oggi Leao ha giocato da campione solamente una partita, quella contro il Psg a San Siro in Champions League. Un match che ha illuso i tifosi e che ha visto la miglior versione del portoghese. Serve quel Milan e quel Leao per tornare in alto.