Juventus, contatti per Sudakov: c’è anche De Zerbi | CM.IT

Il trequartista ucraino ha un contratto fino a giugno 2028. Lo Shakhtar è aperto alla sua cessione nel calciomercato di gennaio

La Juventus ha da tempo allacciato i contatti per Sudakov, trequartista dello Shakhtar e della Nazionale ucraina. Attorno al ventunenne gravitano intermediari vicini a Giuntoli, che segue il ragazzo fin dai tempi del Napoli. Non a caso anche gli azzurri sono sulle sue tracce.

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, lo Shakhtar è aperto alla cessione nel mercato di gennaio, con il prezzo che è stato fissato sui 30/35 milioni di euro. I bianconeri fanno sul serio, ma la cifra è importante e nella sessione invernale – a meno di qualche cessione – non sono previsti grandi investimenti. Inoltre le esigenze di Allegri ora sono altre, per la precisione una mezz’ala fisica con esperienza.

Nel mirino di Giuntoli c’è anche Koopmeiners dell’Atalanta, che costa però quindici se non venti milioni in più del numero 10 di Bryanka.

Un altro ostacolo per Juve e Napoli è rappresentato dalla concorrenza, in particolare quella inglese. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, molto interessato a Sudakov è anche il Brighton di Roberto De Zerbi. Per età e potenziale rientra appieno nella politica sportiva del club dell’East Sussex. In più il bresciano conosce più che bene il classe 2002, avendolo allenato nel corso della breve esperienza sulla panchina dello Shakhtar.

De Zerbi ha guidato gli ucraini nella stagione 2021/2022, ma a conti fatti circa sei mesi perché poi scoppiò la guerra tra Russia e Ucraina e la stessa si interruppe. Sudakov collezionò in tutto 14 presenze, siglando 2 gol.

Calciomercato Juve, Sudakov legato allo Shakhtar fino al 2028

Alto poco meno di un metro e ottanta, Sudakov ha già alle spalle 85 partite con la maglia della prima squadra dello Shakhtar, attualmente quarto in campionato ma con due gare in meno rispetto alla capolista Kryvbas.

Sono invece 18 le partite disputate nell’annata in corso, in cui ha realizzato 3 gol. Sudakov è cresciuto calcisticamente proprio nel club di Donetsk, a cui è legato da un contratto in scadenza a giugno 2028. A marzo, nei playoff, proverà a trascinare l’Ucraina di Rebrov al prossimo Europeo.