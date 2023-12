HIGHLIGHTS | Caos VAR a Cagliari, l’Udinese cancella il Bologna

Risultato secco sorprendente da parte della formazione friulana ai danni dei felsinei di Thiago Motta, quarti in classifica. Trambusto al VAR nella sfida a Cagliari

Nel pomeriggio italiano scenario dell’ultima giornata del campionato di Serie A dell’anno solare hanno dato spettacolo Udinese–Bologna e Cagliari–Empoli con risultati del tutto inattesi, stando ai pronostici.

I friulani hanno infatti aperto il proprio match con un’intensità notevole, sfruttando ciascuna delle occasioni a propria disposizione per annullare l’evidente predominio nel possesso palla del Bologna. Al 23′ apre le marcature Pereyra sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre soltanto nella ripresa in rapida successione la chiude l’Udinese con una duplice rete al 48′ da parte di Lucca e al 52′ ad opera di Payero. Nulla da fare per la corazzata emiliana, fino a questo momento spina nel fianco di molte big e reduce da una metà di stagione strabiliante.

Sostanziale equilibrio, al contrario, nel corso del match tra Cagliari ed Empoli. Alcuni episodio dubbi hanno tuttavia caratterizzato la direzione arbitrale e le eventuali chiamate in causa da parte del VAR. Nel primo caso, infatti, Cambiaghi è stato atterrato al 45′ da Zappa con la gravante di essere una potenziale occasione pericolosa in ripartenza e l’arbitro ha sventolato il cartellino rosso. Dopo un consulto coi colleghi nella sala di revisione video, però, il direttore di gara ha ritirato il cartellino rosso per via di un fallo precedente su Pavoletti da parte di Waluckiewicz. Nel secondo caso, invece, gol annullato al 67′ su calcio piazzato di Viola per una spinta da parte del centravanti Pavoletti ai danni del portiere Caprile. La partita terrina dunque in parità, a reti bianche.

Udinese-Bologna 3-0 e Cagliari-Empoli 0-0: highlights, tabellino e classifica

UDINESE-BOLOGNA 3-0

23′ Pereyra, 48′ Lucca, 52′ Payero

CAGLIARI-EMPOLI 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter 45; Juventus 40*; Milan 33*; Fiorentina 33; Bologna 31; Atalanta 29; Roma 28*; Napoli 28; Lazio 27; Torino 24; Monza 22; Lecce, Genoa 20; Frosinone 19; Udinese 17; Sassuolo 16*; Verona* e Cagliari 14; Empoli 13; Salernitana 9*.

* una partita in meno

Seguiranno gli highlights delle partite.