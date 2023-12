Cambio di rotta e colpo dal Milan: affare da 65 milioni

Mirino di nuovo su Theo Hernandez. Dalla Spagna potrebbero tornare alla carica per il laterale mancino del Milan: la situazione

Il Milan scenderà in campo pomeriggio contro il Sassuolo per provare a chiudere il 2023 con un sorriso. Un’annata particolare per i rossoneri che dovranno ben presto voltare pagina ed alzare l’asticella del rendimento con uno sguardo al futuro.

Un futuro che i tifosi del Milan sperano sia ancora a tinte rossonere per tutti i campioni della rosa di Pioli, ed in particolare per Theo Hernandez, che torna ad essere un potenziale uomo mercato viste le voci che rimbalzano dalla Spagna. Il portale iberico ‘ElNacional.cat’ fa infatti anche il nome dell’esterno transalpino per il futuro del Real Madrid, che ha bisogno di andare a potenziare con un calciatore affermato, e di respiro internazionale, proprio quella zona del campo.

I ‘blancos’ di Carlo Ancelotti restano in lotta per ogni competizione, confermando la bontà, il livello e la profondità del roster a disposizione. Sulla fascia sinistra difensiva però qualcosa potrebbe essere migliorato, e come scelta alternativa può tornare in auge anche lo stesso Theo Hernandez, che ha peraltro già avuto un passato nella capitale iberica.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez alternativa a Davies: irruzione Real Madrid

Il Real Madrid lavora per ingaggiare a sinistra Alphonso Davies dal Bayern Monaco, la prima scelta da diverso tempo. Gli ostacoli per arrivare all’esterno canadese però non mancano, e il club di Perez ha quindi bisogno di strade alternative.

Due i piani alternativi di cui parla ‘ElNacional.cat’ che mette sotto i riflettori i profili di Miguel Gutierrez e Theo Hernandez. Il primo ha vissuto una grande evoluzione da quando è finito al Girona, club con il quale sta vivendo un vero e proprio sogno nelle posizioni di testa in Liga. Florentino Pérez si è assicurato un’opzione di riscatto per il nazionale under 21 spagnolo, che costerebbe circa 30 milioni di euro.

Soluzione molto più economica di Davies, ma anche di Theo Hernandez, per il quale servirebbero non meno di 65 milioni di euro, cifra importante che combacia con la valutazione rossonera.