Supercoppa in Arabia: cambia di nuovo tutto, cosa sta succedendo

Supercoppa in Arabia Saudita, cambia tutto completamente: ecco cosa sta succedendo

Doveva essere il primo di tre appuntamenti ospitati in Arabia Saudita, per la precisione a Riyadh, ma Galatasaray e Fenerbahçe hanno detto no.

La sfida tra i due club di Istanbul valida per la Supercoppa di Turchia, si sarebbe dovuta giocare oggi nella capitale saudita, ma il match è stato annullato. Una decisione presa dalle due compagini che non hanno voluto disputare la gara. Come riferisce ‘El Chiringuito TV’, il motivo della mancata disputa dell’incontro è dettato da motivi politici e dallo stop delle autorità saudite nei confronti di striscioni e maglie con riferimenti a Mustafa Kemal Ataturk, il padre della moderna Turchia, per celebrare il centenario dalla nascita della Repubblica sorta nel 1923.

La partita era prevista alle 18:45 di venerdì 29 dicembre 2023, ma nonostante gli sforzi per poterla giocare, alla fine la stessa è stata cancellata. Le squadre dovrebbero tornare ad Istanbul in serata. Oltre alla Supercoppa di Turchia, l’Arabia Saudita ospiterà anche altre due Supercoppe: quella di Spagna e quella italiana.