Porte in faccia al Milan: 25 milioni per l’ex Juve

Il Milan si guarda intorno in Serie A, a gennaio per l’ex Juve servono 25 milioni: richiesta non da poco

Tra le società che dovrebbero essere più attive, a gennaio, sul mercato, ci sarà sicuramente il Milan. I rossoneri, tra infortuni e carenze strutturali della propria rosa, puntano a diversi rinforzi per il prosieguo della stagione.

Momento decisamente non facile per Pioli, che dopo una serie di risultati altalenanti è chiamato a una netta inversione di rotta. Domani, contro il Sassuolo, appuntamento da non fallire a San Siro per riprendere la marcia. La vetta appare già abbastanza lontana, ma bisogna come minimo rafforzare la propria posizione in zona Champions. Dopo Capodanno, saranno importanti anche le sfide con il Cagliari in Coppa Italia e con l’Empoli, per trovare continuità e fiducia.

Nel frattempo, l’allenatore attenderà buone notizie dal mercato, anche se per gli obiettivi seguiti dal Diavolo la strada è piuttosto in salita. Un altro dei profili più attenzionati in questo momento richiederebbe un investimento non indifferente.

Milan, dopo Dragusin altro ‘muro’ del Genoa

Milan chiamato a innesti al centro della difesa, dove la situazione a livello di infortuni è particolarmente preoccupante. E’ noto l’interesse per Dragusin del Genoa, idea raffreddata dalle richieste elevate dei rossoblù. Ma non solo per il romeno.

Un altro giocatore che si sta ben disimpegnando nella squadra di Gilardino è De Winter. Il giovane belga sta confermando le sue doti e secondo ‘Nieuwsblad’ sarebbe finito nel mirino del Milan. Anche per lui, però, il Genoa spara alto. La richiesta per la cessione sarebbe addirittura di 25 milioni di euro.