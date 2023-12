Milan, UFFICIALE: Pioli lo perde per un mese

Stefano Pioli rischia di perdere un titolare, appena ritrovato, per oltre un mese. Il comunicato ufficiale è arrivato in serata

Ora non ci sono più dubbi, il Milan non potrà contare sul proprio leader di centrocampo per le prossime partite.

In serata è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dell’Algeria: Ismaël Bennacer è stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale, Djamal Belmadi, in vista della prossima Coppa d’Africa, che si terrà in Costa d’Avorio.

La partita contro il Sassuolo, di domani, sarà dunque l’ultima per l’ex Empoli, che potrebbe far ritorno a Milano a metà febbraio.

Milan, Bennacer vola in Africa: può star fuori più di un mese

La finale, infatti, è in programma il prossimo 11 febbraio. Bennacer, come gli altri 25 giocatori convocati, prenderà parte ad un pre-ritiro a Lomé, in Togo, dove l’Algeria giocherà in amichevole contro i padroni di casa e il Burundi.

La Coppa d’Africa, invece, avrà inizio il prossimo 15 gennaio, contro l’Angola. Le altre due partite saranno contro il Burkina Faso, 20, e contro la Mauritania, il 23.

Come ammesso dallo stesso Stefano Pioli in conferenza stampa, il Milan si è attivato per far partire Bennacer, così come Chukwueze, dopo la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, in programma il 2 gennaio. Si aspettano novità in merito, per un Milan, che perde due giocatori importanti.