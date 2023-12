HIGHLIGHTS | Dragusin risponde ad Arnautovic, il Genoa ferma anche l’Inter: tris della Lazio

Terminata la sfida di Marassi e il match dell’Olimpico: ecco come cambia la classifica dopo gli ultimi risultati

Dopo il pareggio del Napoli, la diciottesima giornata di Serie A ha offerto nuovi spunti interessanti. Il risultato più importante arriva da Marassi, dove il Genoa ha fermato anche l’Inter sull1-1: al gol di Arnautovic ha risposto Dragusin. Colpo della Lazio che reagisce alla rete iniziale di Soulé e cala il tris all’Olimpico: a segno Castellanos, Isaksen e Patric.

Per la compagine di Inzaghi, però, le difficoltà si sono palesate già nella prima frazione di gioco, chiuso sul parziale di 1-1. Alla (contestata) rete di Arnautovic, infatti, ha risposto poco prima dell’intervallo l’inchiodata di Dragusin. In occasione del momentaneo 0-1, però, proteste da parte dei rossoblu per una possibile spinta di Bisseck ai danni di Strootman non ravvisata né da Doveri né dal VAR. Nella seconda frazione di gioco, i nerazzurri hanno faticato ancora a prendere in mano le redini del gioco, creando scompiglio dalle parti di Martinez soprattutto da calcio da fermo. Il segnale definitivo alla gara, però, lo lancia Gilardino i cui cambi contribuiscono ad alzare il baricentro della squadra. Nel finale pochi squilli da una parte e dall’altra.

Castellanos fa partire la rimonta: la Lazio batte il Frosinone 3-1

Sorprese e colpi di scena non sono mancati neanche all’Olimpico. Dopo un primo tempo scialbo ed incolore, la Lazio sembra dissolversi completamente nella ripresa. Ingenuo Guendouzi, il cui tocco di braccio di fatto regala un calcio di rigore al Frosinone, concesso dopo un consulto al monitor. La rete di Soulé sembrava essere il preludio di un’altra serata amara per la Lazio, che però trova la forza per reagire.

Prima Castellanos con un gol da rapace d’area di rigore timbra il pareggio, poi lo stesso Castellanos serve ad Isaksen un pallone che l’esterno offensivo di Sarri deposita in rete con un sinistro chirurgico. Al minuto 84, completamente indisturbato, Patric fissa il risultato sul definitivo 3-1. Grazie a questo successo, i biancocelesti reagiscono e trovano tre punti preziosissimi per la propria classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 45*; Juventus 40; Milan 33; Fiorentina 33*; Bologna 31; Roma 28; Napoli 28*; Lazio 27*; Atalanta 26; Torino 24*; Monza 22*; Lecce, Genoa* 20; Frosinone 19; Sassuolo 16; Udinese 14; Verona 14; Cagliari 13; Empoli 12; Salernitana 9.