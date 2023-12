Gilardino e il tabù da sfatare contro l’Inter: va avanti da quattro anni

Gilardino proverà a sfatare con il suo Genoa un tabù che dura ormai da tantissimi anni e che vede coinvolta anche l’Inter: i dettagli.

Il Genoa ospiterà l’Inter allo stadio Marassi per cercare si sfatare un tabù che va avanti da circa quattro anni: Gilardino dovrà necessariamente provare ad invertire la rotta dei rossoblu che hanno trovato nei nerazzurri un vero e proprio ostacolo insormontabile da superare.

Negli ultimi otto incontri che sono avvenuti in Serie A tra i nerazzurri oggi allenati da Inzaghi ed i liguri, infatti, gli attuali padroni di casa non sono mai riusciti a mettere a segno nemmeno un gol. Un dato davvero impressionante, in negativo, se pensiamo che peggio di loro, in questa speciale classifica, ha fatto soltanto il Cagliari contro il Chievi tra il 2011 ed il 2016. Il bilancio, in generale, però, tra Inter e Genoa è tuttavia molto equilibrato: al Ferraris, infatti, 17 vittorie per i padroni di casa, 18 per gli ospiti e 20 pareggi in Serie A.

Genoa-Inter, il tabù da sfatare per Gilardino

Gilardino dovrà quindi provare a sfatare questo vero e proprio tabù dei gol messi a segno contro l’Inter, consapevole del fatto che al momento i nerazzurri rappresentano una vera e propria fortezza: soltanto 7 reti subite in 17 partite di campionato, la miglior retroguardia del campionato con un certo margine di distanza dalla Juventus, che segue a quota 11 reti subite.

Andare a segno contro la Beneamata non sarà facile, tuttavia la coppia d’attacco formata da Gudmundsson e Retegui è in grande spolvero e proverà a scardare le linee difensive degli avversari grazie alle loro giocate ed il loro talento cristallino che li sta rendendo i veri e propri pezzi pregiati di gennaio. Difficilmente si muoveranno nella sessione invernale, a giugno partirà quasi sicuramente un’asta per entrambi, ma per il momento entrambi sono concentrati soltanto sul Genoa e sui prossimi impegni.