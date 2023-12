Caos in Genoa-Inter e gol da annullare: “Incredibile, era fallo netto”

Fa discutere quanto successo in occasione del primo tempo di Genoa-Inter: arbitro nel mirino

Finisce sotto la lente di ingrandimento il gol che ha permesso all’Inter di passare in vantaggio contro il Genoa al Marassi.

Alberto Gilardino e i suoi calciatori hanno, infatti, protestato con veemenza per un contatto tra Bisseck e Strootman: dalle immagini si vede chiaramente come il difensore poggi le mani sulla schiena del centrocampista olandese. Difficile capire l’intensità, ma la spinta è evidente.

Anche sui social, i tifosi non sembrano avere dubbi sul giudicare l’azione del centrale di Simone Inzaghi come fallosa, ma per Doveri non c’è nulla. Nel mirino finisce così anche il mancato intervento del VAR.

Era fallo netto di #Bisseck in occasione del vantaggio ⚫️🔵 — Filippo Rivani Farolfi (@Filoribs) December 29, 2023

In epoca var, assegnare questo gol all’Inter è francamente incredibile. Come rimarcato dall’ex arbitro di dazn, la spinta (addirittura) a due mani di #Bisseck è evidente!#GenoaInter pic.twitter.com/NVUDivDg4A — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) December 29, 2023

Lo sciocco protesta per il falletto di Bisseck, l’attento invece nota come portano a casa un altro primo tempo con nessun giocatore ammonito senza sapere come (ride) — Espertheo (@espertheo) December 29, 2023

@AIA_it C'era fallo sul gol dell'Inter, Doveri non ha visto la spinta di Bisseck su Strootman — Pina Volpentesta (@PinaVolpentesta) December 29, 2023

Bisseck spinge in modo talmente evidente che solo se sai di essere intoccabile puoi fare. Ai difensori delle altre 19 squadre non passa neanche per l’anticamera del cervello. — IL KALVINPHILLIPSIANO (@Kulusecsi) December 29, 2023

Il goal era da annullare, il fallo di Bisseck è piuttosto evidente — V®️ (@vjumped) December 29, 2023