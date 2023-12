“Assist per la Superlega”: il verdetto sulla fine del Decreto Crescita

La mancata proroga del Decreto Crescita cambia gli scenari in Serie A, decisione contestata: le prospettive in vista della Superlega

Niente proroga fino a febbraio per il Decreto Crescita in Serie A. I nostri club dovranno rinunciare alle agevolazioni fiscali per gli acquisti di giocatori dall’estero e questo avrà delle ripercussioni piuttosto evidenti fin da subito.

La misura andrà inevitabilmente a incidere sul mercato invernale e dunque sui potenziali acquisti che le varie società stavano pianificando da altri campionati. Conti tutti da rifare e strategie da aggiornare. Ci sono molti commentatori che stanno già avvertendo, in merito alla vicenda, sugli effetti negativi di questa decisione maturata dal Consiglio dei Ministri per tutto il nostro movimento calcistico e in particolare per i club di Serie A.

Serie A, l’allarme di Biasin: “Il calcio italiano ha sancito la propria fine”

A ‘Tv Play’, ha parlato in termini non lusinghieri di questa scelta anche Fabrizio Biasin. Il giornalista di ‘Libero’ ha lanciato un vero e proprio allarme sui prossimi scenari.

Dichiarazioni molto critiche le sue: “Il calcio italiano in questo modo ha sancito la propria fine. Non potremo più permetterci giocatori di un certo livello, chi veniva qui lo faceva per le agevolazioni fiscali. E’ un grosso guaio, l’industria calcistica perderà molto potere. E questo è un assist alla Superlega“. Biasin è scettico anche sui potenziali effetti positivi: “Non è vero che i giovani italiani adesso potranno giocare, lo diranno ma non è così. Se uno è bravo, gioca sempre e comunque”.