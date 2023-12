“Allegri ha scelto”: super colpo Juve a centrocampo

Le ultime di calciomercato sulla Juventus si concentrano sul centrocampo. Il tecnico bianconero ha fatto la sua scelta, ma c’è un problema

A gennaio la Juventus cercherà di regalare ad Allegri un centrocampista esperto. Il tecnico vuole una mezz’ala forte anche fisicamente e con esperienza a livello internazionale. Scartato (per ora) Kalvin Phillips, il suo desiderio è un calciatore che ha già militato in Serie A.

Parliamo di Rodrigo De Paul, esploso qui in Italia con la maglia dell’Udinese prima di trasferirsi all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, avversario dell’Inter di Inzaghi agli ottavi di Champions. “Allegri ha scelto De Paul”, ha detto Luca Momblano a ‘TopCalcio24’.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole De Paul ma l’Atletico non lo cede a gennaio: alternativa Hojbjerg

Allegri vuole l’argentino, campione del Mondo in Qatar l’anno scorso, per rinforzare la mediana bianconera. Il problema è che gli spagnoli non intendono privarsene, perlomeno a stagione in corso.

Ecco allora che sta riprendendo corpo la pista che porta a Hojbjerg, danese non intoccabile al Tottenham. Piace anche al Napoli, ma per Momblano la sua netta preferenza va alla Juve: “Lui verrebbe di corsa a Torino“. Giuntoli potrebbe muoversi con decisione se gli ‘Spurs’ dovessero aprire alla formula del prestito.