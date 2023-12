UFFICIALE: operato all’adduttore. Non torna in campo prima di marzo

Infortunio all’adduttore per il giocatore che si è sottoposto all’operazione e non tornerà in campo prima del mese di marzo

La Coppa Italia ha riservato sorprese nelle prime gare degli ottavi di finale: il Frosinone si è imposto quattro a zero in casa del Napoli mentre l’Inter è stata rimontata, a San Siro, dal Bologna nel secondo tempo supplementare. Nel mese di gennaio si giocheranno le altre gare del turno: all’Olimpico andrà in scena Roma Cremonese con i giallorossi pronti a riscattare la clamorosa sconfitta della scorsa stagione per due a uno.

Match importante per entrambe le squadre: i ragazzi di Mourinho vogliono andare avanti in una competizione che può regalare, in caso di passaggio del turno, il derby con la Lazio ai quarti di finale. Per quanto riguarda la Cremonese, la squadra si sta giocando la promozione in Serie A ma proverà a regalarsi un’altra notte da sogno all’Olimpico. Il match si giocherà il prossimo tre gennaio ma ha già perso un sicuro protagonista.

Assenza pesante che si va ad aggiungere a quella di Smalling: il centrale inglese non sarà sicuramente del match e il suo rientro è, ancora ad oggi, un mistero. L’ultima partita giocata dal difensore è stata quella casalinga contro il Milan con i rossoneri bravi ad imporsi due a uno in casa della Roma.

Del classe 1989, da quel momento, si sono perse le tracce e questo rappresenta un problema per il club giallorosso visto l’imminente partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa. Nel match di Coppa Italia, però, mancherà un giocatore la cui assenza è sicuramente più pesante rispetto a quella di Smalling

Roma Cremonese, niente da fare per Buonaiuto: salta l’ottavo di Coppa Italia

Per la Cremonese, nonostante quanto successo nella scorsa stagione, sarà un match proibitivo considerando anche l’infortunio di Cristian Buonaiuto. Il classe 1992 ama partire da sinistra nel tridente offensivo ma può giocare anche nell’altra corsia e, all’occorrenza, come trequartista alle spalle della prima punta.

Giocatore importante all’interno del sistema di gioco di Stroppa. L’attaccante è stato sottoposto all’intervento chirurgico a causa della lesione dell’adduttore di destra. Un problema non di poco conto che terrà il giocatore lontano dai campi per diverso tempo.

Buonaiuto, molto probabilmente, non tornerà in campo prima di marzo: un problema importante per la Cremonese non tanto per la Coppa Italia (considerando le difficoltà del match dell’Olimpico) quanto in ottica campionato dove la squadra è in piena corsa per la promozione nella prossima Serie A.