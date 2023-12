Scudetto e addio: “Ciclo finito per Inzaghi all’Inter”

Le parole che scuotono l’Inter prima dell’ultima gara dell’anno contro il Genoa: Simone Inzaghi potrebbe lasciare la panchina nerazzurra in caso di trionfo in campionato

L’Inter veleggia solitaria in vetta alla classifica, con quattro punti di vantaggio sulla Juventus in attesa dell’ultima sfida del 2023 in programma domani sera in casa del Genoa.

I nerazzurri con una vittoria terrebbero a debita distanza la rivale allenata da Allegri e si fregerebbero con un turno d’anticipo del titolo platonico di campioni d’inverno. Simone Inzaghi ha staccato anche il pass per gli ottavi di Champions League e la qualificazione in anticipo per il nuovo Mondiale per Club del 2025 negli Stati Uniti. Percorso praticamente netto per l’allenatore piacentino, che nell’ultima stagione ha sfiorato inoltre l’impresa in Europa contro la corazzata Manchester City. La dirigenza interista lo scorso settembre aveva già rinnovato la fiducia all’ex Lazio, prolungandogli il contratto per un altro anno fino al giugno 2025.

Parolo sull’amico Inzaghi: può lasciare l’Inter con la seconda stella

È chiaro che il futuro di Inzaghi dipenderà pure dal successo finale in campionato: senza seconda stella, potrebbe cambiare lo scenario in merito alla guida tecnica dell’Inter.

Il presidente Zhang e Marotta rimetterebbero in discussione la posizione dell’allenatore, anche se non sarebbe da escludere un addio dello stesso Inzaghi in caso di trionfo scudetto. A rivelarlo è Marco Parolo, ex compagno di squadra e amico del mister nerazzurro: “Anche se vince il campionato, Simone potrebbe dire basta e che ha finito il ciclo con l’Inter – spiega l’attuale voce tecnica e opinionista di ‘DAZN’ – Cosa gli puoi chiedere di più? Può vincere la Champions League, ma in tre anni ha raggiunto la finale in Europa e vinto tre coppe. Vero che c’è il discorso Supercoppa Italiana, ma Inzaghi l’ha già vinta due volte con l’Inter”.