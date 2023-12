L’Inter lo segue con attenzione: ecco il jolly offensivo dalla Serie A

L’Inter di Beppe Marotta e Simone Inzaghi potrebbe mettere nel mirino il profilo di Albert Gudmundsson, fantasista del Genoa di Alberto Gilardino: le ultimissime notizie sul calciomercato di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta, nella serata di domani, sfiderà il Genoa di Alberto Gilardino in occasione della 18esima giornata del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, reduci dalla vittoria interna con il Lecce di Roberto D’Aversa, cercano continuità e, soprattutto, l’ipoteca sul titolo di campioni d’inverno che potrebbe arrivare proprio con tre punti in quel di Marassi.

Di fronte c’è una squadra complicatissima come quella genoana che non sta sfigurando nell’anno del ritorno in Serie A e, in questo inizio di stagione, ha sempre fatto male alle grandi del nostro calcio. L’ultima, proprio al Ferraris, è stata la Juventus di Massimiliano Allegri bloccata sul pareggio proprio da una squadra compatta e ben messa in campo che sta facendo strabuzzare gli occhi dal punto di vista offensivo grazie alla presenza di un calciatore che sembra aver raggiunto la giusta maturità per avere grande continuità nel campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Albert Gudmundsson, fantasista del Grifone a segno proprio contro la Vecchia Signora.

Gudmundsson brilla e l’Inter lo segue con attenzione

Albert Gudmundsson, sulle cui tracce c’è anche la Juventus di Cristiano Giuntoli, potrebbe finire anche sul taccuino degli uomini calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi, sempre attenti ai calciatori che fanno bene nel campionato italiano di Serie A. Il jolly offensivo del Genoa di Alberto Gilardino sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con ben 7 gol già messi a segno in 15 presenze in campionato.

Un ruolino di marcia da centravanti per un giocatore, brevilineo, in grado di saltare l’uomo e dare la giusta fantasia al reparto avanzato anche nelle partite più bloccate, cosa che spesso capita ad una grande squadra come l’Inter di Simone Inzaghi. La valutazione è di circa 15 milioni di euro per Gudmundsson che ha un contratto in scadenza con il Genoa nel 2027 e, nella prossima stagione, potrebbe fare il salto in un grande club.