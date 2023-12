La Juve accetta l’offerta per Vlahovic: riecco Lukaku

La Juventus potrebbe tornare prepotentemente su Lukaku qualora, nel corso della prossima sessione estiva, Vlahovic dovesse andare via

Nell’ultima sessione estiva di mercato uno dei grandi protagonisti è stato Lukaku: l’attaccante belga, dopo le voci che lo volevano prima all’Inter e poi alla Juventus, ha deciso di accettare la corte della Roma di Mourinho. I tifosi giallorossi lo hanno accolto come un re e il suo impatto è stato estremamente positivo tra gol e prestazioni di alto profilo.

Il centravanti, tra campionato ed Europa League, ha realizzato tredici gol e questo certifica l’importanza nel sistema di gioco giallorosso. Lukaku è arrivato con la formula del prestito e la sua permanenza in giallorosso è tutto tranne che sicura. Molto dipenderà dai risultati che otterrà la Roma in stagione e, soprattutto, se il club tornerà a giocare la Champions League.

Lukaku dunque potrebbe essere protagonista anche nella prossima sessione estiva di mercato e non è da escludere che la Juventus possa tornare alla carica per il classe 1993. I bianconeri, attualmente in corsa per lo scudetto, sono alle prese con la delicata situazione Vlahovic. Il centravanti ha realizzato sei gol in campionato e, nell’ultimo match giocato dalla sua squadra (in casa del Frosinone) ha trovato la rete che ha deciso la partita con un gran colpo di testa.

Centravanti forte fisicamente, letale all’interno dell’area di rigore avversaria e abile nel favorire gli inserimenti dei propri compagni. Parliamo di un giocatore molto importante per i bianconeri ma il suo futuro sembra essere ancora in bilico.

Vlahovic, futuro tutto da scrivere: la Juve può tornare su Lukaku

Il contratto dell’attaccante bianconero scade nel 2026 ma il giocatore, nel corso del prossimo mercato estivo, potrebbe lasciare i bianconeri. La situazione dell’ex Fiorentina è piuttosto delicata con la Juventus che sta lavorando assiduamente con l’obiettivo di riequilibrare i conti.

Proprio per questo il contratto decisamente importante di Vlahovic rischia di rappresentare un problema dal punto di vista economico. In una situazione del genere Giuntoli (indipendentemente dal rendimento stagionale) è pronto ad ascoltare qualsiasi offerta, nel corso della prossima sessione estiva di mercato, per il classe 2000.

La Juventus ha bisogno della classifica offerta irrinunciabile, settanta milioni di euro, per privarsi del giocatore. Cifra importante ma sono diverse le big europee con la possibilità economica di accontentare le richieste economiche del club bianconero.

Qualora l’ex Fiorentina dovesse lasciare la Juventus, i bianconeri sarebbero obbligati a tornare sul mercato per acquistare un alto centravanti e rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Allegri. Ecco che il nome di Lukaku potrebbe tornare di moda specie se la Roma non dovesse riuscire a riscattarlo dal Chelsea.