“Grazie di tutto e arrivederci”: Dumfries già ‘venduto’

Denzel Dumfries si allontana dal rinnovare con l’Inter mentre Buchanan sembra sempre più vicino: le ultimissime notizie e le reazioni social sul calciomercato dei nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi, venerdì sera a Marassi, affronterà il Genoa di Alberto Gilardino in occasione della 18esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, reduci dalla vittoria interna contro il Lecce di Roberto D’Aversa, stanno facendo i conti con un’emergenza sulla fascia destra che, nelle prime settimane del mese di gennaio di calciomercato, potrebbe risolversi con l’arrivo dal Belgio di Tajon Buchanan, esterno canadese molto vicino a vestire i colori nerazzurri della Beneamata. Discorso differente per Denzel Dumfries. Il laterale olandese, al momento ai box per un problema muscolare, sembra lontano dal rinnovo di contratto con l’Inter e il suo futuro, a questo punto, può anche essere lontano da Milano nonostante stia vivendo forse la miglior stagione da quando è arrivato a San Siro. Sì perché Dumfries è una vera e propria certezza all’interno dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, ma il blocco sul rinnovo potrebbe portare ad un addio nella prossima estate di calciomercato e chissà se a cuor leggero oppure con qualche rammarico per i tifosi e per gli addetti ai lavori.

Le reazioni dei tifosi alla situazione Dumfries e al probabile arrivo di Buchanan

Su X, meglio conosciuto come Twitter, i tifosi hanno commentato la questione Dumfries legata al possibile addio del calciatore olandese. C’è chi per esempio, collegando il tema all’arrivo di Buchanan, afferma: “A me questa situazione non piace per nulla. Il problema non è perdere Dumfries a giugno ma capire come giocherà da gennaio a giugno, sapendo che in estate al 99% saluterà. Forse l’arrivo di Buchanan è legato a questo“.

Poi c’è chi la pensa in questo modo: “Nel calcio di oggi chiedere cifre simili è prassi. Intendiamoci, fossimo in situazioni economiche più rosee avremmo accontentato Dumfries. L’Inter però ha fatto bene, l’offerta presentata all’olandese è giusta. Vuole di più? Grazie di tutto e arrivederci“.

Nel calcio di oggi chiedere cifre simili è prassi. Intendiamoci, fossimo in situazioni economiche più rosee avremmo accontentato #Dumfries. L’#Inter però ha fatto bene, l’offerta presentata all’olandese è giusta. Vuole di più? Grazie di tutto e arrivederci.#SerieA #27dicembre https://t.co/37txW23H0L — Luigi Del Mauro (@_eldiem) December 27, 2023

E se l'arrivo di questo Buchanan significasse la cessione di Dumfries già a Gennaio? pic.twitter.com/8RhSiIiBlc — Cris 🖤💙 (@cris_nerazzurro) December 27, 2023

Se rinnovi #Lautaro ad 8 ovvio che #Dumfries te ne chieda 5. Sono esagerati entrambi — Eltoro10 (@Eltoro103) December 27, 2023

Quando un giocatore chiede sti soldi, vuol dire che ha dietro chi può darglieli.. Onestamente Dumfries è stato tra i migliori in qst stagione, ma la sua richiesta è veramente folle in base alla serie A ed al monte ingaggi dell inter.. Con questa richiesta a giugno ci si saluta https://t.co/HKFLkqUy5G — 🐎 Rosario Arena 🐎 (@ArenaRosario) December 27, 2023

A questa squadra manca qualche piccolo ritocco per essere pronta già per il prossimo anno.

Buchanan è un ottimo acquisto, io penso anche in previsione di un addio di Dumfries. 3/4 acquisti e saremo pronti anche per la prossima stagione. 🖤💙 — Alessandro Vigo (@Aleee_Inter) December 27, 2023