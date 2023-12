Filo diretto Bonucci-Mourinho: “Segnale per il suo futuro”

Nel corso della diretta Twitch di TV PLAY è stata approfondita non solo la situazione legata a José Mourinho, ma anche il futuro di Leonardo Bonucci

Reduce dall’importante successo ottenuto in campionato contro il Napoli, la Roma di José Mourinho si sta preparando alla delicata sfida dell’Allianz Stadium al cospetto della Juventus. A tenere banco in casa giallorossa, però, sono anche altri temi.

Come raccontatovi sulle pagine di Calciomercato.it, la trattativa per l’approdo di Bonucci in giallorosso ha registrato una brusca frenata. Motivazioni ambientali sono alla base dell’improvviso dietrofront dei giallorossi, che avevano incassato il sì del calciatore e quello dell’Union Berlino. Toccato in diverse circostanze soprattutto da José Mourinho, il futuro dello Special One è un altro tema che sta calamitando l’attenzione mediatica. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il tecnico portoghese è legato ai giallorossi da un contratto in scadenza al termine di questa stagione che non è stato ancora rinnovato. Come anticipato da Calciomercato.it, però, Mourinho viaggia verso il prolungamento della sua esperienza in giallorosso.

Roma, Di Livio a TV PLAY: “Il no a Bonucci potrebbe essere legato al mancato rinnovo di Mourinho”

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di TV PLAY, l’ex calciatore di Juventus e Fiorentina, Angelo Di Livio ha toccato proprio questo temi, fornendo la sua personalissima chiave di lettura. Secondo Di Livio, il mancato accordo tra Bonucci e la Roma sarebbe invece un segnale circa il possibile addio di Mourinho a fine stagione, a cui l’idea di allenatore l’ex capitano della Juventus non dispiaceva.

Ecco quanto dichiarato da Di Livio sull’argomento: “Il mancato arrivo di Bonucci potrebbe anche essere legato al mancato rinnovo di Mourinho. L’allenatore portoghese vuole l’ex Juventus. Bonucci è una tipologia di calciatore che Mourinho ama. A beneficiarne del suo arrivo sarebbe anche Llorente. Se fossi la Roma, prenderei subito Bonucci: potrebbe essere un valore aggiunto. Critiche dei tifosi della Roma? Li rispetto, ma poi non sanno cosa capita quando finisce una partita. Ho visto Cuadrado andare dalla Juventus all’Inter”.