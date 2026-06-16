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Colpo Lucca in attacco, corsa a tre in Serie A

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Tornato dal prestito al Nottingham Forest, Lorenzo Lucca è pronto a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri al Napoli anche se il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

Lorenzo Lucca
Lucca verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Reduce da una stagione molto deludente, sia per quello che riguarda l’esperienza vissuta al Napoli, che per quella in Inghilterra, Lorenzo Lucca è deciso a riscattarsi per provare a rilanciare la sua carriera e cerca una squadra che possa dargli spazio e fiducia.

Bologna, Lazio e Genoa sarebbero sulle tracce del centravanti che, di ritorno dal Nottingham Forest, è alla ricerca di una nuova sistemazione, dando priorità proprio alla Serie A. Tutto, però, passerà da quelle che saranno le decisioni di Massimiliano Allegri in merito alla punta con l’ex Milan che vorrà valutarlo prima di dare il proprio parere sul futuro dell’attaccante classe 2000.

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