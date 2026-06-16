Argentina-Algeria streaming e diretta tv Mondiali 2026: a che ora inizia il match

E’ arrivato il momento dell’esordio dell’Argentina ai Mondiali. I campioni in carica esordiranno contro l’Algeria al Kansas City Stadium

Dopo Brasile, Germania, Olanda e Spagna, negli ultimi match della prima giornata della fase a gironi esordiranno le altre nazionali potenziali favorite per la vittoria dei Mondiali.

Tra queste rientra ovviamente l’Argentina campione in carica. La Seleccion di Scaloni esordirà a Kansas City contro l’Algeria, una delle tre avversarie del girone J che comprende anche l’Austria e l’esordiente Giordania. Si gioca in nottata. Il calcio di inizio è fissato infatti alle ore 3 di mercoledì 17 giugno. Grandissima l’attesa per Messi. Stanotte, il fuoriclasse argentino comincerà il suo sesto Mondiale. Il primo lo ha disputato nel 2006 in Germania quando ancora la sua carriera era agli albori al Barcellona. Ad affiancarlo in attacco potrebbe esserci Lautaro Martinez in ballottaggio per una maglia da titolare con Julian Alvarez.

Nell’Algeria, in panchina, c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano ovvero Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio. Oltre a quella del veterano Mahrez, da segnalare nella compagine algerina la presenza di Luca Zidane in porta (è il figlio di Zinedine) e di Fares Ghedjemis, protagonista nell’annata appena conclusa della promozione in A del Frosinone.

Argentina-Algeria, dove vedere il match dei Mondiali

Argentina-Algeria di stanotte alle 3 è un’esclusiva di DAZN. La partita è visibile in streaming, in abbonamento, tramite l’applicazione dell’emittente oppure il sito dazn.com. Non è prevista la diretta tv in chiaro di Argentina-Algeria su RAI 1. Dei match in programma mercoledì 16 giugno solo Francia-Senegal andrà onda su RAI 1 dalle 21.

Considerato l’orario non certo agevole della diretta, gli abbonati a DAZN potranno vedere la replica del match tra i contenuti on demand sull’applicazione. Gli highlights di Argentina-Algeria, infine, saranno visibili gratuitamente sui canali Youtube di DAZN e RAI subito dopo la conclusione della partita alla stregua di quelli degli altri match già disputati.

RAI 1 trasmetterà gratis la seconda partita del Mondiale dell’Argentina, quella contro l’Austria in programma lunedì 22 giugno alle ore 19. Austria che affronterà all’alba, alle ore 6 di mercoledì 17 giugno, la Giordania a Monterrey, in Messico. Anche questa partita è un’esclusiva di DAZN che – lo ricordiamo – ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le 104 partite del Mondiale 2026.