Mazzarri glissa sul mercato: “No alla rivoluzione a gennaio”. Importante annuncio su Cajuste

La conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia di Napoli-Monza, per l’ultima gara del 2023: le ultime di formazione della squadra azzurra.

Ultima partita dell’anno per il Napoli, davanti ai propri tifosi. Nonostante l’andamento non perfetto in questa stagione, i supporter hanno risposto presente con l’acquisto di massa dei biglietti: sarà sold out al Maradona.

Nella conferenza stampa pre-partita, Walter Mazzarri sottolinea l’importanza di avere il pubblico al proprio fianco: “Voglio ringraziare i tifosi. Sono contento di sapere che ci sono vicini in un momento difficile”.

E sul mercato di gennaio, il mister si lascia andare ad una riflessione personale: “Non credo che ci sia materiale per fare rivoluzione nella sessione di calciomercato a gennaio. Io non ne preferisco parlare, spetta alla società. Voglio dare ai ragazzi una mano, voglio che si cerchi equilibrio. Ho guardato molto la Lazio, che gioca come noi, ed è andata in difficoltà contro il Monza. Palladino è un bravo allenatore. Domani è un match importante”.

Napoli, il punto sugli infortunati

Diversi i casi da valutare. Lobotka sta recuperando da un’infrazione costale; Lindstrom ha superato la pubalgia; Natan resterà out per “un mese e mezzo” a detta di Mazzarri. E oggi ci sarà la rifinitura: “Vedrò come staranno Lobotka, Lindstrom e altri che sono un po’ acciaccati. Siamo abbastanza in emergenza”.

In merito all’eventuale sostituto del regista slovacco, Mazzarri sottolinea: “Ho grande fiducia in Cajuste. Sarà un giocatore importante del Napoli, ha tante qualità. La sensazione è che senza Lobotka potrebbe partire lui in quella zona di campo. E’ il più indicato a svolgere quel ruolo”. Ma chiaramente, tutto dipenderà dall’ultimo allenamento: “Se Lobotka starà bene, giocherà“.

E per quanto riguarda l’attacco, Mazzarri scioglie i dubbi: “Giocherà uno tra Raspadori e Simeone: se dovessi impiegarli insieme non avrei ricambi”. Per il sostituto di Politano (squalificato): “Lindstrom non ha 90 minuti. Se dovesse star bene, farà staffetta con qualcun altro. Grazie a Dio esistono i cinque cambi, penso che dovrò essere bravo a capire chi parte dall’inizio e chi dovrà esser sostituito – e ancora – Zerbin si sta comportando bene in allenamento. Poi in base al Monza deciderò. Lasciatemi la possibilità di studiare bene la situazione”.

Infine, Mazzarri recrimina un po’ qualche punto perso: “Quando sono arrivato al Napoli sapevo che avrei affrontato squadre forti subito. Mi brucia un po’ non aver raccolto qualche punto in più. Abbiamo meno punti di quelli che avremmo meritato”. E sulle espulsioni di Osimhen e Politano risponde: “Victor viene martoriato in campo. Ci sta che faccia qualche errore. Quando tornerà dalla Coppa d’Africa ci darà una mano. Va protetto. Politano? E’ un ragazzo che dà l’anima per la squadra. Ha avuto quel momento di nervosismo perché io e Di Lorenzo avevamo chiesto di vincere contro la Roma. E’ stato strattonato in contropiede e ha avuto quella reazione. La mia squadra non mollerà mai fino al 90′”.