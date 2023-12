Dal Genoa alla forza del gruppo: Inzaghi punta in alto

Domani l’Inter sarà di scena contro il Genoa a Marassi. A parlare della partita ci ha pensato Simone Inzaghi alla vigilia

L’Inter scenderà in campo nuovamente domani sera in casa del Genoa per provare a chiudere al meglio possibile questo 2023. Obiettivi tre punti per la capolista al netto delle insidie che i rossoblù certamente presenteranno.

A fare il punto in vista della trasferta di Marassi ci ha pensato Simone Inzaghi intervenuto ai microfoni ufficiali della società meneghina: “Sarà una partita combattuta, il Genoa è in un ottimo momento, ed ha giocatori di qualità e un allenatore molto preparato che sta facendo bene. Dovremo fare una partita accorta e di grandissima intensità. Chiaramente i nostri principi rimarranno sempre gli stessi, il Genoa ha diverse soluzioni e avrà il rientro di giocatori importanti. Vedremo come scenderanno in campo, ma la nostra fisionomia di gioco sarà uguale”.

In merito alle rotazioni ha ammesso: “Sì, perché anche domani avremo qualche assenza, ma le turnazioni devono essere un’ottima soluzione per noi e non devono diventare un problema. Sono già state una buonissima soluzione in questi periodi con così tante partite ravvicinate. Oggi ci sarà l’allenamento e vedremo quali giocatori riusciranno a tornare disponibili”.

Mentre sull’andamento della squadra Inzaghi si è definito soddisfatto, facendo riferimento ai numeri raccolti finora e ad i prossimi da ottenere.

Inter, Inzaghi dal Genoa al valore del gruppo

Inzaghi ha quindi sottolineato importanza e valore del gruppo Inter: “Il gruppo è molto solido: i ragazzi si vogliono bene e stanno bene insieme”.

Il Genoa sarà inoltre l’ultimo ostacolo del 2023, un anno che l’allenatore meneghino definisce così: “È stato un 2023 ricco di soddisfazione, abbiamo vinto qualche trofeo e giocato una finale di Champions molto stimolante. È bello non dimenticare quello che abbiamo raggiunto, ma abbiamo tanta ambizione e guardiamo all’anno nuovo con tantissimo entusiasmo: vogliamo fare tanta strada insieme ai nostri tifosi”.