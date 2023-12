Ancelotti-Real Madrid, rinnovo più vicino: ecco la data

Ancelotti e il Real Madrid potrebbero continuare insieme e sembra esserci la data in cui mettere nero su bianco il rinnovo di contratto

Il Girona è la grande sorpresa della Liga: quarantacinque punti, primo posto insieme al Real Madrid e la voglia di provare, fino alla fine, a regalarsi quello che sarebbe un vero e proprio sogno. Chiudere il campionato davanti a tutti non sarà per nulla semplice considerando soprattutto la qualità delle Merengues. Il Real, nonostante una serie di assenze pesantissime, sta dimostrando tutta la sua forza grazie ad una rosa di assoluta qualità.

Uno dei grandi protagonisti del club spagnolo è, senza ombra di dubbio, Ancelotti; l’allenatore ha saputo dare una precisa identità di gioco alla sua squadra e, sotto la sua guida, Bellingham è diventato uno degli elementi più importanti della squadra sotto tutti i punti di vista a partire da quello realizzativo. Il contratto del tecnico scade il prossimo trenta giugno e sono state tante le voci, in questo periodo, di un possibile futuro di Ancelotti sulla panchina del Brasile.

La nazionale Verdeoro non sta attraversando un momento poi così positivo: una sola vittoria nelle ultime cinque partite, tre sconfitte consecutive e il sesto posto nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. La qualificazione alla competizione del 2026, in ogni caso, non sembra in discussione ma è chiaro come serva un cambio di passo importante per evitare brutte sorprese. Ecco perché un tecnico come Ancelotti farebbe molto comodo ma il futuro dell’allenatore sembra poter essere ancora in Spagna.

Ancelotti e il rinnovo: si decide dopo la Supercoppa

Il futuro del tecnico può essere ancora sulla panchina del Real Madrid nonostante il pressing del Brasile. L’allenatore si trova bene in Spagna e, secondo quanto riportato da As, la sua priorità è quella di restare sulla panchina delle Merengues; proprio per questo, qualora dovesse arrivare la proposta di rinnovo, la risposta sarebbe senza ombra di dubbio positiva.

Ancelotti ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e la società spagnola non vuole arrivare al termine della stagione con una situazione ancora indefinita. L’idea è quella di definire il futuro del tecnico molto prima. L’incontro tra dirigenza e allenatore potrebbe arrivare nel mese di gennaio dopo la Supercoppa spagnola, il primo obiettivo stagionale del Real Madrid.

Bellingham e compagni affronteranno l’Atletico Madrid in semifinale con la possibilità di incontrare il Barcellona (impegnato contro l’Osasuna) nell’ultimo atto della competizione. Prima la Supercoppa e poi il rinnovo di Ancelotti: gennaio rischia di essere un mese assolutamente decisivo nella stagione del Real.