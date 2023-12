Polemica Var: fuorigioco millimetrico e gol annullato, succede tutto a distanza di pochi giorni

Due gol annullati dal Var per fuorigioco millimetrico a distanza di pochi giorni in Serie A: sono molto simili.

Nelle ultime due giornate di Serie A ci sono stati due gol annullati dal Var per fuorigioco che hanno fatto discutere i tifosi e tutti gli addetti ai lavori: stiamo infatti parlando di quelli di Ebuehi in Torino-Empoli (gara terminata 1-0 in favore dei granata) e di quello di Goldaniga in Hellas Verona-Cagliari (partita finita 2-0 in favore dei padroni di casa).

Questi gol hanno parecchi fattori in comune: il primo è il fatto che entrambi siano stati messi a segno da giocatori militanti nella compagine che poi ha perso il match. Il secondo, curioso, è che siano entrambi difensori ed il terzo, ma non per importanza, è il fatto che gli offside segnalati fossero di pochissimi millimetri, una misura quasi impercettibile ad occhio nudo.

Var, gol annullati a Goldaniga ed Ebuehi molto simili

Sia i tifosi dell’Empoli sia quelli del Cagliari, infatti, dopo aver visto l’annullamento dei gol, si sono infuriati con il Var. Si torna, infatti, a parlare di un’annosa questione: è giusto annullare una rete se il calciatore in questione è in fuorigioco di pochissimi millimetri, rendendo sostanzialmente ininfluente il “vantaggio” che il giocatore ha sull’avversario?

La moviola in campo, con tutti i check del caso da angolazioni diverse, hanno apportato un notevole cambiamento in positivo nel mondo del calcio, risolvendo in maniera chiara e netta moltissime situazioni che, per decenni, hanno fatto discutere per settimane, tuttavia c’è chi sostiene che questi offside millimetrici arrechino più danno che vantaggio.

In tal senso, è davvero curioso il fatto che due reti come quelle di Goldaniga ed Ebuehi, poi annullate dal Var per fuorigioco millimetrico, siano capitate a distanza di pochissimi giorni l’una dall’altra.