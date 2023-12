La frase di Allegri che fa infuriare l’Inter: “Vanno fuori di testa”

L’Inter infuriata con Massimiliano Allegri: le parole dell’allenatore della Juventus non sono state gradite dal club nerazzurro

La lotta per lo scudetto rende ancora più incandescente la rivalità tra Inter e Juventus. Le due squadre in classifica sono separate da quattro punti, ma nessuna delle due formazioni vuole il ruolo di favorita.

I nerazzurri, pur affermando che l’obiettivo è la seconda stella, continuano a ribadire che la squadra di Allegri è attrezzata per lottare per il tricolore. Dal canto suo, l’allenatore livornese ha un ritornello che ripete da inizio stagione: l’Inter è la squadra da battere e la Juventus deve puntare a nient’altro che al quarto posto.

Parole che non sono particolarmente apprezzate dai vertici interisti che anzi sarebbero letteralmente infuriati con l’allenatore bianconero. È questo quanto sostiene Luca Momblano che, nel corso del suo intervento a ‘juventibus’, ha raccontato qual è la reazione dell’Inter ogni volta che sentono Allegri parlare di nerazzurri favoriti per lo scudetto.

Inter-Juventus, furia nerazzurra su Allegri

Stando a quanto dichiarato da Luca Momblano a ‘Juventibus’ in casa Inter serpeggerebbe un po’ di malumore per quanto dichiarato continuamente da Allegri in riferimento alla corsa scudetto.

Il giornalista avrebbe, infatti, affermato: “All’Inter vanno fuori di testa ogni volta che Allegri definisce la squadra nerazzurra costruita per vincere lo scudetto. Secondo i vertici del Biscione, il livornese ha torto e per tale motivo sono arrabbiatissimi per le affermazioni del tecnico bianconero”.

Si apre quindi un nuovo capitolo nella rivalità tra nerazzurri e bianconeri, un duello destinato ad accompagnarci per il resto della stagione.