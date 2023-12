Juventus, sorpasso gratis e incubo bianconero

Avviati i discorsi per chiudere l’operazione in prestito: bruciata la concorrenza della Juventus, spiazzato Giuntoli.

Mentre la Juventus rinnova il suo difensore Bremer, le big d’Europa chiudono affari e impostano trattative importanti per completare le operazioni a gennaio.

La società bianconera ha alcuni obiettivi nel mirino, come ad esempio Samardzic, Sudakov, Koopmeiners, ma anche Kalvin Phillips, centrocampista a lungo corteggiato dalla Vecchia Signora. Il mediano attualmente gioca al Manchester City, ma lo stesso Guardiola l’ha praticamente scaricato, confidando alla stampa che fatica a dargli minutaggio e vederlo nella sua rosa dei titolari.

Kalvin ha un obiettivo preciso: rientrare nella lista dei convocati degli Europei per rappresentare l’Inghilterra. Per farlo, servirà una certa continuità, che forse alla Juve potrebbe trovare. Chi gli starebbe già promettendo un posto da titolare nell’undici iniziale sembra essere Howe del Newcastle.

Juventus, sfugge Phillips? Il Newcastle fa sul serio

Come confermato dal Telegraph, il Newcastle ha puntato il centrocampista classe 1995 per questa sessione invernale. Vista l’indisponibilità di Tonali, sospeso per il caso scommesse, lo storico club inglese è pronto ad intavolare una trattativa con il City che si vorrà sbarazzare del giocatore.

Tuttavia, il Newcastle dovrà tener conto delle restrizioni economiche e potrà tesserare solo nuovi calciatori presi in prestito. Howe vuole rinforzare il suo centrocampo e Phillips sarebbe una pedina ideale per riportare la squadra in zona Europa in classifica.

Bisogna aggiungere che il giocatore, visto che vuole andare agli Europei, potrebbe spingere per una soluzione ‘interna’ e continuare a giocare in Premier League, preferendo il Newcastle alla Juventus. Al momento, stando a quanto riporta il quotidiano britannico, Phillips è considerato una priorità assoluta per il club gestito dagli arabi.