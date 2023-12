Inter, convocazione in bilico per Genova. Un solo dubbio per Inzaghi

L’Inter sarà impegnata in casa del Genoa nell’ultima partita dell’anno: le possibili scelte di Simone Inzaghi per la trasferta del Ferraris

L’Inter prepara ad Appiano Gentile l’ultima gara dell’anno in casa del Genoa, in programma venerdì sera a Marassi.

Simone Inzaghi non avrà sicuramente Dimarco e capitan Lautaro Martinez, che hanno svolto una seduta individuale in palestra. Per il canterano e il ‘Toro’ argentino il 2023 è già finito e puntano a tornare disponibili per la prima uscita del nuovo anno il 6 gennaio a San Siro contro il Verona. L’allenatore nerazzurro deciderà domani invece dopo la rifinitura se convocare o meno Denzel Dumfries, che anche oggi si è allenato in campo ma sempre a parte rispetto al resto del gruppo. L’olandese è assente dalla trasferta di Napoli, dove aveva rimediato un risentimento muscolare ai flessori della coscia.

Inter, domani si decide per Dumfries. Frattesi a letto con l’influenza

Dumfries, al massimo, strapperebbe una convocazione per la partita di Genova con Darmian confermato dal primo minuto sulla corsia destra.

Al centro sportivo Suning non si è visto invece Frattesi, alle prese con un attacco influenzale. L’ex Sassuolo dovrebbe tornare regolarmente domani ad allenarsi con la squadra. In vista della sfida del Ferraris l’unico dubbio riguarda sostanzialmente la casella di braccetto destro, con Inzaghi che potrebbe riconfermare Bisseck dopo l’ottima prestazione (con gol) contro il Lecce a spese di Pavard, non ancora al meglio della condizione. In avanti invece, con Lautaro ancora ai box, Arnautovic è nettamente favorito su Sanchez.

Inter, la probabile formazione contro il Genoa (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.