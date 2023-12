CR7 distrugge Benzema, Milinkovic-Savic ne fa 3: quanti gol in Arabia

Il campionato arabo non si ferma, neanche per le feste: scopri tutti i risultati della Saudi Pro League con un Cristiano Ronaldo scatenato

La lega araba si è fermata solo il giorno di Natale, ma per il 18° turno di campionato le sorprese non sono mancate. Arrivati alla prima giornata del girone di ritorno, è il momento del consueto recap sulle pagine di Calciomercato.it al quale vi abbiamo abituato.

Appuntamento di mercoledì e non di lunedì per questa settimana, dato che abbiamo voluto aspettare anche il recupero della 17a giornata tra Al-Ittihad e Al-Nassr. Il big match si è infatti giocato nel “Boxing Day”, il 26 dicembre, e ha lasciato forti emozioni.

Prima di partire dall’ultima gara giocata, però, è giusto fare un riepilogo degli incontri che si sono disputati dallo scorso 21 dicembre, fino alla vigilia di Natale. Un turno di campionato ricchissimo di gol, che ha infatti allietato le feste dei tifosi arabi e di quelli sparsi in tutto il mondo.

CR7 record man del 2023, Milinkovic esagera: il recap dall’Arabia

Partiamo dalla caduta dell’Al-Taawon, la sorprendente squadra in cui milita anche Musa Barrow, aveva agganciato il terzo posto in classifica nonostante una rosa composta da giocatori poco noti. Dopo 3 vittorie consecutive è arrivato un brutto scivolone in casa per 3-1 contro l’Al-Fateh, ora settimo in classifica.

Torna a vincere e riprende il terzo posto solitario l‘Al-Ahli, che trionfa nel segno di Mahrez e di Gabri Veiga. Lo spagnolo, dopo un pessimo avvio di stagione con 2 gol in 15 giornate, ne ha segnati 3 nelle ultime 4 e sta prendendo in mano la squadra. Nel 4-0 contro l’Al-Hazem a segno anche Demiral, per la prima volta in questa stagione.

Non si ferma più la capolista Al-Hilal e nell’ultimo turno esagera con una vittoria per 7-0 contro l’Abha penultima in classifica. E’ la serata di Milinkovic-Savic, che trova una clamorosa tripletta tra il 18′ e il 95′ che gli permette di raggiungere gli 8 gol in campionato. A segno anche il solito Mitrovic, vice capocannoniere della lega.

Il meglio, però, ce lo siamo tenuti alla fine. Questa è stata, infatti, la settimana di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, che per primo ha scelto l’Arabia nel suo percorso di vita, ha segnato 3 gol in 2 partite, diventando il miglior marcatore del 2023 con 53 reti e superando sia Haaland, che Kane, che Mbappé.

Il primo sigillo lo ha lasciato nel 3-1 contro l’Al-Ettifaq di Wijnaldum, chiudendo su rigore una partita aperta da Telles ed in cui è riuscito a trovare il gol anche Marcelo Brozovic. La differenza vera, però, l’ha fatta nella grande sfida contro l’Al-Ittihad.

I gialloneri, reduci da una clamorosa sconfitta contro l’Al-Raed nella 18a giornata per 3-1, hanno perso anche il big match di recupero. La super sfida tra Benzema e Cristiano Ronaldo, per anni compagni al Real Madrid, l’ha infatti vinta il portoghese, andato persino a segno con una doppietta su rigore. Per il francese, invece, un assist ad inizio gara. Decisivo il rosso a Fabinho dopo il momentaneo 2-2 di Hamdallah, che ha poi portato al tracollo dei gialloneri con la doppietta di Mané.

La classifica vede ora l’Al-Hilal comandare con 50 punti, più sette sull’Al-Nassr secondo. Netto poi il distacco con l’Al-Ahli a 37 e l’Al-Tawwon a 34. L’Al-Ittihad crolla a meno 2 dal Damac e viene agganciato dall’Al-Fateh settimo. Sempre più in basso, infine, l’Al-Shabab di Carrasco, ora a soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione.