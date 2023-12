Al Real Madrid a metà prezzo: erede di Alaba dalla Serie A

La formazione allenata da Carlo Ancelotti ha bisogno di aggiungere alla rosa almeno un altro centrale di difesa

E’ emergenza totale in casa Real Madrid a fronte degli ultimi infortuni ufficiali. Dopo aver già perso Courtois e Militao per la rottura del crociato, nelle scorse settimane Carlo Ancelotti ha visto finire ko un altro perno fondamentale del reparto arretrato della formazione ‘blanca’ come David Alaba.

Anche per il centrale austriaco la stagione è già finita, come rivelato dall’esito degli esami strumentali che hanno evidenziato una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. In questo momento, il tecnico italiano si ritrova con i soli Nacho e Rudiger come centrali di ruolo, più Tchouameni che può giocare come adattato in mezzo alla difesa ma che per ovvie ragioni non rappresenta la soluzione ideale.

L’intenzione del club a questo punto è quella di intervenire sul mercato di gennaio con un paio di acquisti mirati. Ai ‘blancos’ servirà almeno un titolare che possa giocare al fianco di Rudiger gli ultimi sei mesi della stagione, a cui aggiungere almeno un’alternativa per favorire le rotazioni tra tutte le competizioni. Ed ecco che in questa logica potrebbe rientrare anche un calciatore che milita nel campionato italiano e che conosce Valdebebas e le emozioni che trasmette il Santiago Bernabeu.

Calciomercato Lazio, il Real Madrid mette gli occhi su Gila

Il profilo individuato dal Real Madrid, secondo quanto riportato da ‘La Ser’ in Spagna, sarebbe Mario Gila della Lazio.

Il centrale spagnolo è cresciuto nelle giovanili dell’Espanyol prima di transitare dal 2019 all’estate del 2022 al Real Madrid. Difensore classe 2000 che ha pure debuttato con la prima squadra dei ‘blancos’, ma che in questo biennio italiano non ha per la verità brillato in maglia biancoceleste.

Secondo queste informazioni, Florentino Perez potrebbe tornare alla carica principalmente per un motivo. Gli spagnoli vantano infatti un 50% sulla futura rivendita del difensore di proprietà della Lazio. Da qui la possibilità di poter strappare Gila ai biancocelesti a prezzo di saldo, facendo valere l’opzione presente sul contratto al momento della cessione.