Roma, sorpresa Dybala: le ultime verso la Juve

Novità sull’attaccante argentino in vista del big match del prossimo turno di Serie A

Si mantengono vive le speranze Champions League in casa Roma dopo la grande vittoria dell’ultima giornata contro il Napoli. La formazione allenata da José Mourinho, nonostante un inizio di stagione non semplice, si è rialzata immediatamente dopo la sconfitta con il Bologna mantenendosi a -3 dal fatidico quarto posto.

I giallorossi sperano adesso di poter chiudere il 2023 nel migliore dei modi all’appuntamento del prossimo 30 dicembre in casa della Juventus. Una gara che accende una rivalità storica non solo tra i due club, ma soprattutto tra lo stesso Mourinho e il popolo bianconero. Una gara aperta a qualsiasi risultato tra due squadre spinte da motivazioni molto forti e accomunate da uno stile di gioco che bada più al risultato che al gioco.

Un match cerchiato in rosso sul calendario di un calciatore in particolare, Paulo Dybala. L’attaccante argentino si è infortunato lo scorso 10 dicembre in occasione del pareggio in campionato contro la Fiorentina. Una lesione ai flessori che lo ha tenuto fuori nelle ultime due settimane, ma dalla quale la Joya vorrebbe rientrare per la partita da ex allo Stadium. Come avevamo anticipato su Calciomercato.it, dopo aver saputo l’entità dell’infortunio il calciatore aveva subito fissato la gara contro la Juve come obiettivo per il suo recupero in campo.

Verso Juventus-Roma, le ultime sulle condizioni di Dybala dopo l’infortunio

In tal senso, dopo la seduta odierna, le sensazioni circa le condizioni di Paulo Dybala sono positive.

L’argentino quest’oggi si è infatti allenato parzialmente con i compagni, rientrando in gruppo a distanza di oltre due settimane. Come promesso dallo stesso attaccante della Roma, farà di tutto pur di esserci a disposizione per il match contro la Juventus, anche se – comprensibilmente – le sue condizioni non saranno le migliori al rientro da un infortunio di natura muscolare. La Joya rappresenta in ogni caso una risorsa vitale nelle dinamiche offensive della squadra di Mourinho, per cui un suo rientro tra i convocati darebbe al portoghese un’arma in più per cercare di dare del filo da torcere ad Allegri nello scontro diretto di sabato.