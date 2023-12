Milan e Juve fanno saltare il banco: ecco l’erede di Zirkzee

Milan, Juventus e non solo: tutti pazzi per un giovanissimo attaccante spagnolo che sta ben impressionando in Liga. La situazione

Ogni campionato nasconde le proprie sorprese, con alcuni calciatori pronti a divenire uomini mercato per il prossimo futuro. Anche in Liga c’è un giovane attaccante che sta già conquistando parecchi consensi, e che sarebbe pronto a finire nel mirino di svariate big.

Tra le squadre potenzialmente interessate anche Milan e Juventus, due grandi del calcio italiano spesso anche in lotta per obiettivi di mercato simili. Questo il caso come rivelato su Twitter dall’esperto di mercato, Ekrem Konur, che ha fatto il punto della situazione su Samu Omorodion, attaccante spagnolo di origini nigeriane dell’Alaves.

Il classe 2004 di Melilla a già collezionato cinque gol in Liga, trovando anche continuità di impiego con ben 17 presenze raccolte finora, per la gioia dell’Atletico Madrid che ne detiene il cartellino. In prestito dalla compagine della capitale, Omorodion è anche un nazionale U21 spagnolo e dall’alto dei suoi 193 cm si presenta come un centravanti di stampo classico dotato di fisico e gamba.

Calciomercato, tutti pazzi per Omorodion: dalla Juventus al Milan

Secondo quanto evidenziato su X da Konur, Juventus, Fiorentina, Milan, Bologna, Newcastle United e Liverpool stanno monitorando la situazione del 19enne attaccante spagnolo Samu Omorodion.

Una vera e propria sfilata di grandi squadre che iniziano a puntare il mirino sul centravanti iberico che intanto continua con calma a vivere la propria fase di crescita in attesa di un futuro che si prospetta già roseo.

Nelle ultime uscite sta giocando con grande continuità e minutaggio elevato, a dispetto però di risultati di squadra molto altalenanti che vedono ad oggi l’Alaves solamente 16esimo in classifica ed impegnato nella lotta per non retrocedere con soli 3 punti di margine sul Celta Vigo.

Intanto dal Milan alla Juve passando per Bologna, Fiorentina e non solo: tutti osservano la crescita di Omorodion.