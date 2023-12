Juventus-Napoli infinita: colpo in mediana, il nuovo duello parla francese

Le ultime indiscrezioni dalla Francia sono inequivocabili. Il duello tra la Juventus e il Napoli vive un’altra fase importante

Reduce dal successo sofferto ma prezioso ottenuto sul campo del Frosinone, la Juventus ha iniziato le tappe di avvicinamento alla super sfida dell’Allianz Stadium contro la Roma in programma sabato sera. Nel frattempo, però, a calamitare l’attenzione mediatica, oltre al sogno Scudetto tenuto vivo da Vlahovic e compagni, sono anche le indiscrezioni di mercato.

Oltre alla chiusura ormai imminente per il rinnovo di Bremer, in casa Juventus l’acquisto di un nuovo centrocampista è uno dei temi d’attualità. Falcidiata da assenze forzate e da problemi di vario genere, la zona nevralgica del campo potrebbe palesare non pochi problemi nel lungo periodo a Max Allegri. Motivo per il quale Cristiano Giuntoli sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti. Da Kalvin Phillips a Hojbjerg, passando per De Paul (più staccato) e la tentazione Samardzic: gli obiettivi veri o presunti non mancano. Le prossime settimane potrebbero dischiudere autentici colpi di scena.

Calciomercato, sfida Juventus-Napoli per Koné: la situazione

L’ultimo, in ordine di tempo, trapela dalla Francia. Secondo quanto evidenziato da l’Equipe, infatti, la “Vecchia Signora” starebbe continuando a monitorare la situazione legata a Manu Koné. Protagonista di una crescita esponenziale con la maglia del Borussia Mönchengladbach, il 22 enne centrocampista francese piace e non poco alla Juventus.

Quella bianconera, però, non sarebbe l’unica compagine italiana sulle tracce del prodotto del vivaio del Tolosa. Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Francia, infatti, anche il Napoli avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione e potrebbe pensare al grande colpo dopo aver perfezionato la cessione di Elmas. Protagonisti di un intreccio di mercato sul fronte Zielinski, Juventus e Napoli potrebbero dunque animare queste fredde ore invernali con nuove schermaglie ad alta quota. Un tentativo concreto a stretto giro di posta non è da escludere.

Tuttavia, la strada per mettere le mani su Koné si preannuncia piuttosto complicata. Protagonista di due stagioni da fuoriquota, il classe ‘2001 ha una valutazione che è rapidamente schizzata oltre i 40 milioni di euro. Soglia oltre la quale i diversi club di Premier sulle sue tracce non farebbe fatica a spingersi. Scenario, dunque, da valutare con estrema attenzione.